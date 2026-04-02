El Ayuntamiento de Jerez colabora en unas jornadas sobre innovación en el sector cerealista

Archivo - Imagen de archivo de unas jornadas sobre cultivos herbáceos desarrollada en el Ifapa de Jerez de la Frontera (Cádiz). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera colabora en la organización de las X Jornadas GENVCE de Innovación y Transferencia en Cultivos Extensivos de Invierno, que se celebrarán los próximos miércoles día 8 y jueves 9, en un encuentro que reúne a profesionales del sector agrícola, investigadores, técnicos y empresas vinculadas a la innovación varietal y a los cultivos extensivos.

Para la ciudad la celebración de este evento tiene una significación especial por cuanto comprende un territorio importante con el Marco, los viñedos y cultivos con un peso extraordinario de la producción agraria y agroalimentaria, especialmente de cereal.

El Ayuntamiento de Jerez ha subrayado en una nota que las Jornadas GENVCE se consolidan como un punto de encuentro clave para el intercambio de conocimiento, la transferencia tecnológica y el diálogo entre investigación, empresa y sector productor de cereales, contribuyendo al avance y sostenibilidad de este sector agrícola.

El inicio de estas jornadas será el jueves, día 8, en el Museo Palacio del Tiempo-Museos de la Atalaya donde tendrá lugar un completo programa técnico con ponencias, presentaciones y mesas de debate centradas en la innovación en variedades, los resultados de ensayos y las perspectivas del sector cerealista. El acto de bienvenida correrá a cargo de Marta Bosquet, presidenta del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA).

A continuación el secretario general de GENVCE (Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos de España), Miguel Gutiérrez, abordará la integración de la innovación y la comunicación en el futuro de los cultivos extensivos en España, y Javier de Sebastián, presidente de ANOVE, profundizará en la importancia de la calidad de la semilla certificada.

Por la tarde, la mesa redonda sobre la 'Proyección de futuro del cereal' reunirá a representantes de toda la cadena de valor. La jornada continuará analizando, entre otras, la fertilización sostenible, el impacto del cambio climático en el cereal así como una mesa redonda para analizar el futuro de este producto.

Al día siguiente, jueves día 9, se celebrará la Jornada de Campo en el Centro IFAPA Rancho de la Merced, donde los asistentes podrán visitar ensayos y demostraciones en condiciones reales. La actividad permitirá conocer 'in situ' y de primera mano el comportamiento de distintas variedades y las últimas innovaciones técnicas aplicadas a los cultivos extensivos.

Jerez ya acogió en su momento las XXXV Jornadas de la Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC) 'Más allá del 2030', que reunió a más de 250 profesionales y técnicos de las cooperativas y empresas agrarias, comercializadores, industria molinera, industria maltera, fabricación de piensos o industrias de panadería entre otros que debatieron en Jerez el futuro del cereal más allá de 2030.