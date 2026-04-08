El Ayuntamiento de Jerez conmemora el Día del Pueblo Gitano asumiendo el reto de la igualdad de oportunidades

Bandera del pueblo gitano en el balcón del Ayuntamiento de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha acogido un año más la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano, una efemérides que reivindica la implicación de toda la sociedad en los retos que marca este 8 de abril para alcanzar unas condiciones de igualdad de oportunidades para los gitanos y las gitanas.

El primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, junto a miembros del Gobierno de Jerez y de la Corporación han acompañado a la Fundación Secretariado Gitano en la lectura de su Manifiesto en el Salón Noble y en la posterior colocación de la bandera del pueblo gitano en la fachada municipal.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, este acto ha contado con la presencia del director de la Fundación Secretariado Gitano, Francisco Agarrado, el vicepresidente primero de su patronato, Antonio Soto, trabajadores y personas usuarias. Además, este año, coincidiendo con la Capitalidad de la Gastronomía, se ha invitado a representantes de la hostelería y en especial a establecimientos que se caracterizan por preservar las recetas de la cocina tradicional gitana.

La lectura del Manifiesto ha estado a cargo de Nerea García Núñez, que ha puesto voz a las reivindicaciones de una jornada en la que se recuerda que "es tiempo de reconocimiento, de igualdad y de promoción" para el pueblo gitano. Con este Manifiesto, se ha reivindicado una Ley Integral "que garantice estos principios y asegure los derechos del pueblo gitano".

El primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, ha destacado tras la lectura del Manifiesto que "hoy no solo se habla de memoria y de la contribución del pueblo gitano, también de reivindicación". "Estamos de acuerdo con este manifiesto en que hay que trabajar por una ley que garantice los derechos del pueblo gitano", ha añadido.

"El pueblo gitano forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, y ejemplo de ello es su contribución a nuestra gastronomía, y desde la cocina gitana, va a estar muy presente en este año de la Capitalidad de la Gastronomía", ha manifestado Agustín Muñoz, que ha señalado que "hay que luchar por un futuro más justo en el que la igualdad de oportunidades y el respeto sea una realidad para todas las personas y hay que avanzar juntos en una sociedad más inclusiva, más diversa y más justa".

El Día Internacional del Pueblo Gitano se conmemora el 8 de abril para recordar el Primer Congreso Mundial romaní/gitano celebrado en Londres el 8 de abril de 1971, en el que se instituyó la bandera y el himno gitano. La bandera es verde y azul, simbolizando el cielo y el campo, con una rueda de carro roja en el centro, que simboliza el camino desde la India y la libertad. El himno gitano, Gelem, gelem (Anduve, anduve), fue compuesto por Jarko Jovanovic y recuerda a los gitanos y gitanas víctimas del nazismo.