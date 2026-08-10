Ayuntamiento de Jerez destaca la gestión económica con ocho préstamos cancelados y 30 millones de abonados a Hacienda

El delegado de Economía, Hacienda y Financiación Pública del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Francisco Delgado, en su despacho. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El delegado de Economía, Hacienda y Financiación Pública del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Francisco Delgado, ha realizado una valoración positiva de la evolución de la economía municipal y de los avances alcanzados en la gestión de las cuentas municipales desde junio de 2023, con la cancelación de ocho préstamos y el abono de alrededor de 30 millones de euros de deuda al Ministerio de Hacienda.

En una nota, el responsable municipal ha reconocido que "todavía queda mucho trabajo por delante para continuar generando oportunidades, mejorar los servicios públicos y avanzar en la normalización financiera del Ayuntamiento".

Francisco Delgado ha explicado que el Consistorio "continúa condicionado por una deuda estructural que ronda los 1.300 millones de euros", y que, por ello, seguirá necesitando "durante años" los mecanismos de financiación y los fondos de ordenación habilitados por el Ministerio de Hacienda.

No obstante, ha defendido que el Gobierno municipal "está consiguiendo que esta situación no paralice el crecimiento ni la promoción de Jerez". Así, a los 30 millones de euros de deuda abonados a Hacienda, se sumará un nuevo pago de 12 millones de euros previsto para octubre de 2026.

Francisco Delgado ha destacado que durante la actual legislatura las liquidaciones presupuestarias han generado cerca de 77 millones de euros de remanente positivo, "rompiendo una tendencia histórica negativa". Estos recursos permiten, dentro de las limitaciones establecidas por las reglas fiscales, atender deuda, reducir facturas pendientes, afrontar compromisos económicos y acometer actuaciones de mejora de los servicios públicos.

Entre otros "hitos" alcanzados figura el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto en 2024. Ese ejercicio se cerró con un superávit de 217.000 euros y un remanente de tesorería positivo de 22,5 millones.

El avance de la liquidación de 2025 apuntó también al cumplimiento de ambos objetivos por segundo año consecutivo, con un gasto consolidado situado unos 3,1 millones de euros por debajo del límite establecido, como ha explicado.

Por otro lado, el responsable municipal ha resaltado la evolución de las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, conocidas como OPA o "facturas en el cajón". Su volumen se situaba en 53 millones de euros en 2022, "con el anterior Gobierno Municipal socialista", pasando a 34 millones en 2025 y encontrándose actualmente en torno a los 29 millones, lo que supone "una reducción cercana al 50% durante el mandato".

También durante la actual legislatura se ha producido "una mejora significativa" del Periodo Medio de Pago a Proveedores, un indicador que se mantiene alejado de los niveles anteriores a 2023, como ha apuntado, y que hoy en día se ha reducido a 34 días en el Ayuntamiento y a 42 días en las empresas municipales.

Asimismo, ha recordado que el Pleno municipal aprobó este pasado mes de 2026 la incorporación al nuevo mecanismo estatal de pago a proveedores. Esta operación permitirá atender facturas aceptadas por empresas y autónomos por un importe de 24,6 millones de euros, garantizando liquidez a quienes han prestado servicios al Ayuntamiento y contribuyendo a la progresiva normalización de las obligaciones municipales.

Para Francisco Delgado, "la confianza de proveedores, entidades financieras y administraciones públicas es esencial para que el Ayuntamiento pueda continuar prestando servicios, realizando inversiones y promoviendo proyectos estratégicos para la ciudad".