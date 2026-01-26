El Ayuntamiento de Jerez otorga licencia de obras para la construcción de 150 viviendas en La Milagrosa

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha otorgado licencia de obra para la construcción de un nuevo complejo inmobiliario situado en el sector 26 de La Milagrosa compuesto por un total de 150 viviendas.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que la concesión de esta licencia se produce días después de adjudicar las obras de terminación de la urbanización de este sector, que dotarán de electrificación a 13 parcelas edificables que aún no contaban con esta infraestructura, permitiendo, con ello, la puesta en carga de una bolsa de suelo con una edificabilidad de 43.670 metros cuadrados con capacidad para 485 viviendas, aproximadamente.

El proyecto inmobiliario que se va a desarrollar en este ámbito contempla la ejecución completa de la manzana 1A1B del A.P.I. La Milagrosa-Sector 26, y, en líneas generales, contempla la construcción de una promoción de 132 viviendas plurifamiliares, 18 unifamiliares, locales comerciales, trasteros, aparcamientos y zona común con piscina.

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha señalado que "comienza el año con buenas noticias en materia residencial para Jerez, que consolida aún más su posicionamiento como destino atractivo para nuevas inversiones inmobiliarias". "Esperamos que esta tendencia positiva para Jerez se mantenga en los próximos meses como consecuencia, entre otros factores, de las medidas que estamos implementando desde el Gobierno local para facilitar la puesta a disposición de suelo para la construcción de vivienda, y, preferentemente, VPO", ha añadido.

En este sentido, Belén de la Cuadra ha recordado que, además de los procesos de enajenación de seis parcelas, tres de titularidad municipal, y otras tres de propiedad de Emuvijesa, la Empresa Municipal de Vivienda, que se encuentran en marcha, desde Urbanismo "se está desbloqueando o agilizando desarrollos urbanísticos y zonas de la ciudad que estaban pendientes o incompletos, como es el caso del sector 26 de la Milagrosa, en el que varias manzanas carecen aún de la suficiente dotación de potencia eléctrica al no haberse concluido por completo la ejecución de las dos primeras fases del proyecto de urbanización".

Por ello, se redactó un proyecto de terminación de la urbanización del sector 26, segunda fase, centrado únicamente en dar servicio eléctrico a estas parcelas, que se adjudicó el pasado 19 de enero a la entidad Eiffage Energía, S.L.U, por un importe cercano al millón de euros, como ha recordado la delegada municipal.

Así, la adjudicación de estas obras de electrificación supondrá que estas parcelas puedan contar con todos los servicios e infraestructuras necesarias para su puesta en uso, y en consecuencia, posibilitará el desarrollo de nuevos proyectos residenciales, entre ellos, la construcción de estas 150 nuevas viviendas.