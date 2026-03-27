Ayuntamiento de Jerez recuerda a comercios cumplir la norma andaluza tras suspensión de la zona de gran afluencia

La delegada municipal de Comercio en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Nela García, interviniendo en el pleno municipal sobre la zona de gran afluencia turística. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El pleno municipal del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado un acuerdo que reafirma su posición en defensa del "estricto cumplimiento" de la normativa andaluza de horarios comerciales a estos establecimientos tras la suspensión de la zona de gran afluencia turística (ZGAT) en esta localidad. Así, se ha señalado que la norma andaluza rige exclusivamente el calendario de 16 domingos y festivos de apertura autorizados por la Consejería competente.

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado que han votado a favor de este acuerdo los grupos PP, PSOE y La Confluencia, mientras que Vox se ha abstenido.

La delegada municipal de Comercio, Nela García, ha explicado que este asunto se ha llevado a pleno al observarse que desde el pasado mes de enero se está produciendo "la apertura y funcionamiento irregular de un establecimiento comercial en el término municipal", una circunstancia que "se agrava con la aparición de algunos centros comerciales por los que se pretende ampliar unilateralmente las aperturas en domingos y festivos, más allá del calendario autorizado por la normativa andaluza de comercio interior".

Desde el Gobierno municipal esta situación resulta "especialmente grave", sobre todo tras la suspensión cautelar de la ZGAT decretada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), mediante auto de 29 de octubre de 2025, que dejó sin ejecutividad la resolución de 21 de julio de 2025 por la que se declaraban dos zonas de gran afluencia turística en Jerez, en concreto en el centro histórico en determinados periodos y en todo el municipio durante el Gran Premio de Motociclismo.

Como ha recordado Nela García, la citada suspensión, ejecutada por resolución de la Secretaría General Técnica de 12 de enero de 2026 y publicada en el BOJA, ha supuesto la suspensión temporal del régimen de plena libertad horaria asociado a las ZGAT, restableciéndose el régimen general de la Ley del Comercio Interior de Andalucía.

Es por eso que la aplicación ahora es la del calendario autonómico de apertura autorizada, limitado a los 16 domingos y festivos, lo que anualmente fija la Consejería competente mediante orden publicada en el BOJA.

Así pues, y como ha subrayado la delegada de Comercio y Empleo, "cualquier ampliación de aperturas más allá de este calendario carece de amparo legal, contraviniendo tanto la normativa autonómica como la suspensión judicial y administrativa vigente, y supone un agravio comparativo para el resto de operadores comerciales del municipio que sí respetan la legalidad".

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha considerado "imprescindible" reafirmar su compromiso con el cumplimiento de esta normativa, "garantizando la igualdad de condiciones entre todos los establecimientos comerciales del municipio y protegiendo el descanso semanal y en festivos de los trabajadores del sector", conforme al artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.

Con este pronunciamiento plenario se pretende dejar clara la posición municipal frente a los anuncios de aperturas "irregulares", así como facultar al gobierno local para adoptar "las medidas pertinentes" en coordinación con la Consejería competente en materia de comercio interior.

El documento aprobado incluye instar a todos los establecimientos comerciales del término municipal, y en particular a los centros comerciales, a ajustar sus planificaciones anuales al citado calendario autonómico, absteniéndose de cualquier apertura en domingos y festivos no autorizados bajo pretexto de la suspensión de la ZGAT.

Igualmente, el Ayuntamiento ha reafirmado con este acuerdo su compromiso de colaborar con la Consejería competente en materia de comercio interior para garantizar el cumplimiento de la normativa andaluza de horarios comerciales en el término municipal, actuando conforme a las directrices e instrucciones que dicte dicha administración autonómica tras la suspensión de la ZGAT, y dando traslado de la información municipal relevante sobre posibles incumplimientos.

El acuerdo se trasladará a la Junta de Andalucía, a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y a las asociaciones empresariales y sindicales representativas del sector comercial en Jerez, a efectos de conocimiento y colaboración institucional.

La delegada municipal de Comercio ha recordado que el Gobierno "lleva desde julio de 2023" trabajando para conseguir una ZGAT que "cumpla realmente sus objetivos, que es dar servicio en zonas realmente turísticas".