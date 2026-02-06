El Ayuntamiento de Jerez señala que trabaja para recuperar la normalidad de los servicios públicos tras el temporal

Jaime Espinar en una de las actuaciones para paliar los efectos de la borrasca. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Jaime Espinar, ha visitado distintas zonas de la ciudad para evaluar el desarrollo de las medidas que se están tomando para mitigar los efectos del temporal y para ir recuperando la normalidad en el día a día de los servicios públicos.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, Espinar ha visitado la calle Paúl, donde se ha producido el hundimiento de una arqueta de la red de saneamiento que Aquajerez ya está procediendo a la reparación de la avería para cuanto antes poder reabrir al tráfico rodado en esta vía.

En este sentido, ha explicado sobre este problema que "tanta lluvia está dejando al descubierto muchas instalaciones antiguas, incluso de hace más de 50 años, como en este caso, que no ha podido aguantar y ha tenido una pequeña fuga, provocando lo que los técnicos llaman 'que se ha lavado el terreno', es decir, que la tierra se ha ido hundiendo". El teniente de alcaldesa ha valorado y agradecido "la rapidez de la empresa concesionaria Aquajerez para actuar de emergencia, así como el refuerzo de sus equipos".

Además, ha señalado que con el refuerzo de los recursos y de medidas de prevención "se está intentando poder resolver las incidencias lo antes posible para que la ciudad recupere la normalidad en el menor tiempo posible". "Nos va a llevar su tiempo", ha manifestado Espinar, que ha vuelto a pedir "un poco de paciencia y comprensión a la ciudadanía y que tengan la garantía de que se está trabajando en ello".

Por otra parte, también ha hecho referencia a los trabajos que se están realizando en la zona de El Altillo y en el Cementerio de Nuestra Señora de La Merced, en materia de Medio Ambiente. Así, ha indicado que en El Altillo, operarios de Parques y Jardines están trabajando en la retirada de un árbol de grandes dimensiones que ha caído en la vía pública.

Además, allí mismo, se está desarrollando la campaña de recogida de naranjas "porque a la vez se tiene que continuar con el día a día". En este sentido, además de los operarios de la recolección de naranjas, los trabajadores de la limpieza están procediendo a la retirada de las que se han caído al suelo por la lluvia y el viento persistente de los últimos días, según ha explicado.

Finalmente, ha mantenido un encuentro con Aquajerez para evaluar la situación del Jerez urbano y cómo se van a ir afrontando las próximas lluvias. Jaime Espinar ha incidido en que la voluntad del equipo de gobierno es que "el Jerez urbano vaya recuperando la normalidad, con toda la vista puesta en el Jerez rural, que ahora mismo es el que nos preocupa".