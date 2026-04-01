El Centro de Coordinación Operativa de Jerez (Cádiz) atiende seis incidencias leves durante el Martes Santo

El paso de misterio de la Hermandad de los Judíos de San Mateo a su paso por la calle Porvera en la jornada del Martes Santo de la Semana Santa de Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El Centro de Coordinación Operativa (Cecop), con sede presencial en la Jefatura de la Policía Local, y establecido en función de la activación del Plan Territorial de Emergencias Local en fase de pre-emergencia Situación Operativa 0, ha registrado seis incidencias de carácter leve durante la jornada del Martes Santo en esta Semana Santa de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Todas se han producido derivadas de requerimientos a los efectivos policiales y de Protección Civil dispuestos en la Carrera Oficial por indisposición en la plaza del Arroyo, Alameda Cristina y zona de Tornería, además de atender a un menor por una caída sin consecuencias en la plaza del Progreso, como ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

Ante esto, se ha trasladado un agradecimiento a la ciudadanía por "la responsabilidad y colaboración" que está mostrando en los pasos de peatones de la Carrera Oficial, en los que este año se ha introducido el cambio consensuado con la Unión de Hermandades de Jerez con el objetivo de agilizar la apertura de cada uno para una mayor frecuencia de paso por parte de los ciudadanos y acortar así los tiempos de espera en estos puntos.

En ese sentido, se ha recordado que los pasos de peatones en la Carrera Oficial se ubican en Alameda Cristina (sentido desde la Virgen Rocío a San Juan de Letrán, doble sentido); Rotonda Casinos, con un solo sentido desde Banco BBVA hacia Bizcocheros; Alameda Banco, un solo sentido desde tienda Primor hacia Plaza del Banco; Gallo Azul, en dos sentidos; Arenal, un sentido desde esquina Ocaso a la Puerta de la Caixa; Señor de la Puerta Real, un solo sentido desde calle Remedios a calle Latorre; y calle Limones hacia Amargura, en los dos sentidos.