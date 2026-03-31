Comisión de Patrimonio de Jerez autoriza obras de impermeabilización en los colegios Al-Ándalus y Miguel de Cervantes

Comisión Local de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La Comisión Local de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha celebrado dos sesiones, una ordinaria y otra extraordinaria, en la que se han dictaminado en su conjunto una veintena de propuestas de reforma y rehabilitación en equipamientos e inmuebles del centro histórico, así como de adaptación de locales para la puesta en marcha de actividades económicas.

Entre los asuntos del orden del día, destacan distintas actuaciones municipales destinadas a realizar reformas en edificios y equipamientos públicos, como es el caso de la intervención de cubiertas que se acometerá en los CEIP Al-Ándalus y Miguel de Cervantes, al objeto de reparar las deficiencias existentes en su impermeabilización y dar respuestas a las demandas de las respectivas comunidades educativas, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Las obras en ambos centros incluyen trabajos de reparación de zonas de cubiertas afectadas por filtraciones de agua provocadas por lluvias intensas, consistentes principalmente en la limpieza mecánica de las baldosas que se encuentran en estado deficiente de conservación y la posterior aplicación manual de pintura de color teja.

También está prevista una actuación de reparación de daños puntuales localizados en las cubiertas del Mercado Central de Abastos. En concreto, se contemplan actuaciones de refuerzo de la impermeabilización de varios tramos que se han visto afectados por las intensas lluvias ocurridas entre enero y febrero.

Asimismo, la Comisión Local de Patrimonio Histórico ha dictaminado favorablemente la intervención de mantenimiento que la Empresa Municipal de la Vivienda (Emuvijesa) va a llevar a cabo en el edificio de viviendas en régimen de alquiler de la calle Nueva, que es de su propiedad.

La propuesta presentada por la sociedad municipal contempla una serie de obras de adecentamiento de fachadas, incluyendo la aplicación de pintura de color blanco en todo su exterior, así como la limpieza de pretiles de piedra natural.

Además, se ha autorizado una intervención de reforma en un local de la calle Ronda del Caracol para uso de oficina, y de otra similar en la planta baja de un edificio de la calle Santa Cecilia para este mismo uso, y se ha dado luz verde a una propuesta que tiene como objeto la ampliación y reforma interior de una farmacia de la calle Santa María, y a la actuación que se llevará a cabo en el forjado de madera que resultó afectado por un incendio en el edificio de los baños árabes.