Crece el reciclaje en la Feria del Caballo 2026 de Jerez (Cádiz) con un volumen de restos de 655.381 kilos

Ambiente en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz). - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Medio Ambiente ha informado sobre el volumen de residuos generados y recogidos durante la Feria del Caballo, entre los días 8 y 18 de mayo. El total asciende a 655.381 kilos, 76.781 más que en la edición de 2025.

Sin embargo, lo más destacable es que la recogida de todos estos restos se ha realizado de forma selectiva, por un lado los restos orgánicos y por otro el papel y el cartón, los envases ligeros y por último el vidrio, tal y como ha afirmado el Consistorio en una nota de prensa.

De este modo, el desglose de estos restos vertidos durante los días de fiesta, según su origen y composición es el siguiente: 625.100 kilogramos se corresponden con los residuos orgánicos, lo que supone un 36,34% más que el año anterior.

Por otro lado, se han recuperado otros 7.084 kilos de papel y cartón, lo que representa un 77,99% más que en la recogida en la Feria del Caballo de 2025. Otros 10.041 kilos de esta recogida se refieren a envases, un 50,31% más que en la edición anterior. En cuanto al vidrio, durante la Feria del Caballo se han reciclado 13.156 kilos, un 26,6% más que en 2025.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha valorado estos datos de recogida de residuos de la Feria del Caballo de forma muy positiva "porque no sólo significan que la afluencia y el consumo han sido aún mayores que en 2025, sino que ha aumentado muy significativamente el reciclaje, respecto a la edición anterior, por lo que está más que justificada la inversión que estamos realizando en la Feria del Caballo y la introducción de novedades orientadas a la recogida selectiva de residuos, como la recogida 'caseta a caseta', la instalación de contenedores para cada tipo de restos o la ampliación del horario de recogida de residuos".

En este sentido, Jaime Espinar ha puesto de relieve "la gran apuesta por la recogida selectiva de residuos y el reciclaje que ha hecho el Ayuntamiento en esta edición de la Feria del Caballo, destacando la coordinación existente entre los trabajadores municipales y los de la UTE de limpieza, Ecovidrio y Ecoembes".

Por todo esto, ha dado las gracias por su colaboración a todas las partes implicadas, entre ellos, los propios hosteleros y caseteros "por la gran labor que han desarrollado durante la Feria del Caballo a favor de la sostenibilidad y el medio ambiente y el servicio de calidad que han prestado a la ciudadanía".

Asimismo, ha señalado que este año se ha realizado un esfuerzo aún mayor para mantener limpio de residuos el recinto de la Feria y sus alrededores, con un potente servicio de limpieza que ha trabajado ininterrumpidamente desde el día de la víspera, con una ampliación de la contratación de personal del 14%, respecto a la del año pasado y con un total aproximado de 1.300 jornadas eventuales de trabajo.