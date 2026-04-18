Disponible hasta el 16 de mayo la exposición 'Tránsito Feria de Jerez' en la Sala Pescadería Vieja de Jerez (Cádiz)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en su visita la exposición 'Tránsito Feria de Jerez'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La exposición 'Tránsito Feria de Jerez', del fotógrafo José Luis Tejedor, se exhibe en la Sala Pescadería Vieja, donde podrá visitarse hasta el próximo 16 de mayo. La muestra ofrece al público una propuesta artística que "explora la esencia de la Feria del Caballo a través de la fotografía", presentando el resultado del trabajo desarrollado por el autor durante la edición de 2025.

Tal y como ha emitido el Consistorio jerezano en una nota, la muestra se enmarca en la serie 'Tránsito', que el autor ha desarrollado durante más de una década en distintas ciudades, entre ellas Madrid, Pamplona, Londres, Nueva York y Valencia.

Algunos de sus trabajos anteriores, como 'Tránsito San Fermín', fueron reconocidos con el Premio LUX, y el proyecto ha estado presente en ferias y certámenes de fotografía contemporánea. Con esta nueva edición dedicada a Jerez, el autor amplía el recorrido geográfico de la serie incorporando la Feria del Caballo como nuevo escenario.

En contexto, su trayectoria profesional proviene de la dirección técnica de postproducción en cine, publicidad y televisión, lo que se traduce en "una sólida formación digital, un alto nivel técnico como fotógrafo y una cuidada estética visual en el tratamiento de las imágenes".

Durante el acto de presentación, asistieron la alcaldesa, María José García-Pelayo, los tenientes de alcaldesa, Agustín Muñoz, Antonio Real y el delegado Francisco Zurita, junto al comisario de la muestra, Óscar García, y el experto en arte, Bernardo Palomo.

Por su parte, la alcaldesa ha felicitado al autor por su obra, destacando una propuesta artística que, según ha señalado, "logra reflejar la paradoja entre el tiempo y el movimiento, así como la relación entre lo fugaz y lo permanente a través del lenguaje fotográfico".

En este sentido, ha subrayado también la importancia de que Jerez forme parte del conjunto de ciudades elegidas por Tejedor para desarrollar su investigación artística y ha reconocido la colaboración del artista jerezano Willie Márquez, participante en algunas de las obras expuestas.

Tal y como se recoge en el catálogo de la exposición, Óscar García contextualiza el proyecto, señalando que 'Tránsito Feria de Jerez' se une a la investigación fotográfica que viene desarrollando durante años José Luis Tejedor, en un proyecto visual que se despliega como un recorrido vital y artístico a través de los espacios habitados.

En esta ocasión, la Feria de Jerez se convierte en el escenario y materia sensible de una mirada que no busca congelar la imagen, sino "encapsular la esencia de un momento". Asimismo, la Administración local ha precisado que las fotografías de Tejedor "contienen algo más que lo visible", puesto que "en ellas se puede casi escuchar el bullicio, sentir el movimiento y revivir la atmósfera que las originó".

El horario de visita de la exposición es de martes a viernes, de 10,30 a 13,30 horas por la mañana y de 18,00 a 21,00 horas por la tarde, y los sábados de 10,00 a 13,45 horas. La sala permanecerá cerrada los lunes, domingos y días festivos. Con motivo de la Feria de Jerez --del 9 al 16 de mayo--, el horario se ajusta y será de martes a jueves de 10,30 a 13,30 horas y los sábados de 10,00 a 13,45 horas, manteniéndose cerrada los lunes, domingos y festivos.