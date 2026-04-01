Entra en servicio la nueva parada del autobús metropolitano en el Hospital de Jerez (Cádiz)

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, y la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en la puesta en servicio de la nueva parada del Consorcio de Transportes en el Hospital de Jerez - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La parada para autobuses metropolitanos e interurbanos situada junto al acceso al edificio principal del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera (Cádiz), ubicado en el recinto interior, ha entrado este miércoles en funcionamiento.

De esta manera, ya está a disposición de las personas usuarias del transporte público esta infraestructura, que cuenta con una longitud de 53,7 metros y está diseñada para la detención simultánea de hasta tres autobuses, ha detallado la Junta en una nota.

La nueva parada puede ser utilizada por varias líneas de conexión de Jerez con las localidades gaditanas de Cádiz, Rota, Chipiona, Sanlúcar, Arcos de la Frontera, Trebujena, Villamartín, Bornos, Algar, Prado del Rey, El Bosque, Ubrique y Mesas de Asta.

Las dos paradas que daban servicio al hospital se encontraban situadas en la carretera de Jerez a Trebujena, existiendo una gran distancia a pie hasta la entrada al hospital, sumado al inconveniente que supone el desnivel entre ambos.

A partir de este miércoles, las líneas de autobuses que circulan por esta carretera se desvían parcialmente de su itinerario actual para acceder al recinto hospitalario, efectuando paradas junto al acceso al edificio del Hospital General, para la llegada de personas usuarias y personal sanitario al recinto.

Los trabajos desarrollados en esta parada de transporte público, que atiende al recinto hospitalario, corresponden a un convenio de colaboración suscrito entre el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz y el Servicio Andaluz de Salud y aprobado por el Consejo de Administración del Consorcio.

Las tareas realizadas han ido dirigidas además a la reordenación de la circulación de los autobuses dentro del recinto, la ampliación del acerado para espera de usuarios, el recrecido de la calzada para la zona exclusiva de detención de autobuses y el suministro e instalación de dos marquesinas y mobiliario urbano.

Estas actuaciones hacen referencia a las condiciones de accesibilidad, proximidad y el confort de los usuarios del servicio de transporte público, en el ámbito de la movilidad sostenible.

De este modo, la puesta en servicio de esta parada contempla como medidas para dotar de accesibilidad a las personas usuarias la instalación de una franja de solería podotáctil de 40 centímetros de anchura en toda la longitud de la parada, y de dos franjas de detección tacto-visual de acanaladura, de 120 centímetros de ancho, en sentido transversal al de la línea de marcha en todo el ancho de la acera, junto a la zona de marquesinas.

También está incluida la reposición de pasos de peatones y la ejecución de vados, incluyendo solería podotáctil en color rojo, de contraste cromático, para señalizar hacia la zona central del paso de peatones.

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y las delegadas territoriales de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, y de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, han realizado una visita técnica a la zona hospitalaria donde se ha instalado esta parada. Han estado acompañadas por la directora gerente del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, Concepción Parra, y la gerente del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, Lourdes García.

VEHÍCULOS Y LÍNEAS METROPOLITANAS

Con los horarios vigentes del calendario de invierno, el número total de vehículos de líneas metropolitanas que accederán al recinto hospitalario será de 33 al día de lunes a viernes, y 12 en sábado, domingo y festivo. A lo anterior se suman 12 expediciones de la línea interurbana Jerez-Trebujena, que circulan de lunes a viernes laborable.

En total, suman actualmente 249 vehículos semanales los que atienden la parada del Hospital Universitario de Jerez, y que realizarán parada en la nueva parada construida, añadiendo los servicios que se prestan con líneas metropolitanas e interurbanas.