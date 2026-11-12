Un gran libro abierto sirve de homenaje a Caballero Bonald en una rotonda de Jerez por el centenario de su nacimiento

Vista del gran libro abierto que preside la rotonda en homenaje a José Manuel Caballero Bonald en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asistido al acto en el que se ha dado a conocer la rotonda dedicada al escritor jerezano José Manuel Caballero Bonald, y que se ha materializado en un gran libro abierto que incluye una de las frases más representativas del escritor: "Únicamente soy mi libertad y mis palabras".

Esta rotonda está situada junto a la avenida que lleva su nombre, y se ha inaugurado con motivo del centenario del nacimiento del escritor, que se cumplió este pasado 11 de noviembre, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Con este homenaje, "se reconoce la trayectoria y el legado de uno de los jerezanos más universales, figura imprescindible de la literatura española contemporánea y referente cultural de proyección internacional", como se ha indicado.

Durante el acto, en el que han estado presentes el delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Millán Alegre; miembros del Gobierno municipal y de la Fundación Caballero Bonald; y su hijo Alejandro Caballero Ramis, se ha puesto de relieve la importancia de preservar y difundir el legado del Premio Cervantes, así como su estrecha vinculación con su ciudad natal.

La alcaldesa ha resaltado "el simbolismo" de los olivos incorporados a la rotonda, "cuyas raíces representan el arraigo a su tierra de una de las grandes figuras de las letras españolas".

La dedicatoria de esta glorieta se enmarca en el Año Caballero Bonald impulsado por el Ayuntamiento junto a la Fundación Caballero Bonald, la familia del escritor y distintas instituciones culturales.

Esta programación tiene como objetivo fomentar el conocimiento y la lectura de su obra, especialmente entre los más jóvenes, mediante actividades literarias, educativas, musicales y divulgativas que llegarán a centros educativos, bibliotecas, barrios y pedanías.

En su intervención, María José García-Pelayo ha destacado que esta dedicación constituye "uno de los mejores regalos que Jerez podía hacer a Caballero Bonald con motivo del centenario de su nacimiento", dedicándole un espacio público "que simboliza el cariño y el respeto de su ciudad hacia su figura y su obra".

De igual forma, ha agradecido la presencia de su hijo Alejandro, en representación de la familia, así como la colaboración de las instituciones implicadas y el trabajo realizado por el personal municipal de Parques y Jardines para hacer realidad este homenaje.

Además, ha puesto en valor el significado de la escultura que preside la glorieta, un libro abierto que recoge una de las reflexiones más características del escritor sobre la libertad y la palabra. En este sentido, ha explicado que "es una manera de traerlo al presente", al tiempo que permite recordar "una de las grandes enseñanzas que dejó Caballero Bonald a través de su pensamiento y de su literatura" como es "la defensa de la libertad como principio esencial de su vida y de su creación".

La alcaldesa ha insistido en que "Jerez debe seguir reivindicando a sus referentes culturales y acercando su legado a las nuevas generaciones porque "Jerez quiere ser una ciudad cultural", y para alcanzar ese objetivo "qué mejor que poner en valor a los grandes de la cultura y de las letras de Jerez", como es José Manuel Caballero Bonald.

En esta línea, ha defendido la importancia de fomentar la lectura, especialmente entre los jóvenes, porque "la cultura hace personas libres, como él quería, y como era José Manuel Caballero Bonald".

Antes de concluir, ha recordado algunos de los principales hitos de la conmemoración de este aniversario, como la dedicación de la Feria del Libro de Jerez 2026 al escritor, los actos celebrados con motivo de la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes y el reconocimiento del centenario de su nacimiento como evento de excepcional interés público por parte del Gobierno de España.

Al respecto, ha avanzado que durante 2027 se seguirá trabajando en la creación de una biblioteca permanente dedicada al autor, que albergará alrededor de 15.000 volúmenes de su colección personal, de acuerdo con la familia, así como en la organización de un gran congreso literario previsto para el último trimestre de ese año, que será "un encuentro de las letras a lo grande", que tendrá lugar en Jerez.

Por su parte, el delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, Millán Alegre, ha destacado la importancia de este homenaje como "punto de encuentro entre la memoria del escritor y el reconocimiento que continúa recibiendo de su ciudad", expresando su convencimiento de que Caballero Bonald "se sentiría orgulloso al comprobar que su obra y su legado siguen presentes en Jerez".

Millán Alegre ha incidido en que el recuerdo constituye "una de las mejores formas de mantener viva la memoria de las personas" y ha señalado que José Manuel Caballero Bonald "va a seguir estando muy vivo en la ciudad de Jerez, así como en todos aquellos lugares en los que dejó huella a través de su trayectoria literaria y personal".

En este sentido, ha mostrado su satisfacción por la celebración de un centenario que permitirá reforzar durante todo un año el conocimiento y la difusión de la obra del escritor, poniendo de relieve la vigencia de su aportación a la cultura.

UBICACIÓN SIMBÓLICA DE LA ROTONDA

Alejandro Caballero, hijo del escritor, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos del acto al destacar el significado personal y familiar de la ubicación de la nueva glorieta.

Según ha explicado, al llegar a este lugar no ha podido evitar pensar en "la alegría que sentiría" su madre, Pepa Ramis, y "en lo mucho que le habría gustado" a su padre comprobar que este espacio conecta la avenida José Manuel Caballero Bonald con la avenida de La Pepa.

"Algunos dirán que es casualidad, pero yo quiero pensar que no, que es una forma de mantenerlos unidos para siempre", ha aseverado.

Durante su intervención, el hijo del escritor ha trasladado su agradecimiento al Ayuntamiento, a la Fundación Caballero Bonald y a los trabajadores que han participado en la creación de la glorieta, de quienes ha resaltado "el excelente trabajo realizado".

También ha reconocido la implicación de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, la Universidad de Cádiz y todas las entidades que están contribuyendo a que el centenario de su padre se convierta en una celebración compartida.

Alejandro Caballero ha tenido palabras de cariño para la ciudadanía jerezana, destacando el reconocimiento y el afecto que sigue despertando la figura de su padre entre personas de muy distintos ámbitos sociales. En este sentido, ha señalado que "siempre encuentro muestras de aprecio cuando alguien descubre que soy hijo del escritor".