La Hermandad de la Vera Cruz pide al Ayuntamiento de Jerez apoyo para restaurar el Cristo de la Esperanza

La alcaldesa en San Juan de los Caballeros - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mantenido un encuentro institucional con la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de la Santa Vera Cruz, en compañía del primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y del delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, se han abordado asuntos como la presencia de la citada hermandad en eventos y festividades de la ciudad como es el caso de contar con una caseta en la Feria del Caballo, su participación en el ciclo cultural y religioso Spe Lucis o en la época de zambombas.

En este contexto, "se ha puesto de relieve el profundo arraigo de la hermandad de la Vera Cruz en la Iglesia de San Juan de los Caballeros". En este sentido, la hermandad ha solicitado la mediación del Ayuntamiento ante la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para lograr la restauración del Santísimo Cristo de la Esperanza a través del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.