Instalan cajas nido de aves insectívoras en La Canaleja y Laguna de Torrox en Jerez para prevenir plagas de mosquitos

Cajas nido para atraer a aves insectívoras que se han instalado en los parques de la Canaleja y la Laguna de Torrox, en Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Delegación de Servicios Públicos y Medio Ambiente, ha iniciado la colocación de cajas nido para atraer a aves insectívoras la próxima primavera en los parques de La Canaleja y La Laguna de Torrox y con ello ayudar a prevenir las plagas de mosquitos en estas zonas verdes.

La iniciativa se está desarrollando en el marco de uno de los proyectos que se están ejecutando en Jerez para estudiar, conservar, restaurar y aumentar la biodiversidad, ha apuntado el Ayuntamiento en una nota.

Así, la medida tiene como objetivo la lucha contra las plagas de mosquitos en estas zonas por su impacto en la salud pública en verano sobre todo, pero desde un enfoque "medioambiental y natural", y contemplando este insecto como parte de la cadena alimenticia y de la polinización, buscando con ello la reducción de su población, promoviendo estrategias como la introducción de depredadores naturales.

En este contexto, se están instalando cinco cajas nido para aves insectívoras en cada uno de los parques y también está prevista la ubicación de diez refugios para mamíferos insectívoros como los murciélagos y uno para erizos.

También se ha propuesto el fomento de insectos polinizadores a través de la plantación de vegetación asociada y especies autóctonas y la instalación de varios "hoteles" de insectos como refugio para la reproducción e hibernación de insectos beneficiosos.

La medida para proporcionar refugio y lugares seguros de anidación a la fauna en los parques de La Canaleja y la Laguna de Torrox va acompañada además de acciones divulgativas y de concienciación, entre ellas, visitas con grupos escolares, charlas en centros educativos y asociaciones del entorno de los dos parques, la dotación de material educativo y otras iniciativas como una jornada nocturna para reconocer las distintas especies de murciélagos o una charla divulgativa sobre control de plagas de mosquitos con un díptico informativo sobre tema.

Los proyectos de biodiversidad como el que está desarrollando el Ayuntamiento tienen como objetivo incentivar los distintos tipos de vida que se pueden encontrar en un espacio o ecosistema y las interacciones que se dan entre ellos.

En el caso de los proyectos que se han puesto en marcha en los parques de la Laguna de Torrox y en el parque de La Canaleja, estas iniciativas implican la plantación de vegetación diversa para atraer a aves y determinados insectos polinizadores, la creación de jardines temáticos, la eliminación de especies invasoras, la instalación de refugios para fauna, la gestión integral del agua, el control de plagas a través de la atracción de depredadores naturales y otras soluciones basadas en la naturaleza, así como actividades formativas y de sensibilización.