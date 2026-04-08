Jerez acoge la III edición de la 'Feria del Vehículo de Ocasión Multimarca' con más de 500 vehículos

El teniente de alcaldesa de Empresa y Trabajo Autónomo del Ayuntamiento de Jerez, José Ignacio Martínez, en la presentación de la Feria del Vehículo de Ocasión. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La 'Feria del Vehículo de Ocasión Multimarca', organizada por Automociona y Expoalia, con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y de Diputación de Cádiz, se celebrará en Ifeca del 17 al 19 de abril con 20 stands y 500 vehículos y 1.000 en rotación.

En una nota, el teniente de alcaldesa de Empresa y Trabajo Autónomo del Ayuntamiento de Jerez, José Ignacio Martínez, ha remarcado que "se trata de un salón de referencia, con coches de concesionarios multi-marca que pasan, y esto es muy importante subrayarlo, una revisión certificada independiente".

"Damos la enhorabuena nuevamente a sus organizadores, Carlos Landín y Juan Duarte, y a Ifeca, de Diputación de Cádiz, por apostar por Jerez para un salón que va dinamizar la economía de la ciudad, tanto por el número de visitantes, como por el volumen de negocio que se va a producir", ha señalado Martínez, que ha añadido que "además muchas personas aprovecharán el salón para conocer la ciudad, y no deja de ser una noticia económica muy positiva".

El Ayuntamiento de Jerez ha apuntado que la feria es la única exposición comercial que reúne las mejores ofertas de vehículo de ocasión de los establecimientos multimarca de la provincia de Cádiz, con el objetivo de que los compradores puedan encontrar y comparar en un sólo lugar el mayor stock de 'vehículo de ocasión y kilómetro cero' perteneciente a los principales negocios de compraventa de coches y concesionarios de la zona.

Asimismo, ha indicado que la mayor parte del stock estará integrado por turismos, SUVs y vehículo industrial. Además, también concurrirán stands dedicados a industria auxiliar, productos y servicios de mecánica, financiación, seguros y garantía. Una de los valores añadidos del evento es que además de las posibles revisiones del vendedor, todos los modelos que se expondrán en Ifeca son verificados a su llegada al recinto por una agencia certificadora independiente. Los vehículos podrán ser probados antes de ser adquiridos en un circuito urbano en las inmediaciones del recinto ferial con experiencias personalizadas, dependiendo del tipo de vehículo y motor.

Por su parte, Carlos Landín ha explicado que "hay una nueva tendencia en el mercado del automóvil, se tuvo Motorsur, una feria en noviembre de los concesionarios de las marcas, y ahora se tienen los concesionarios multimarca, lo que antiguamente se llamaba compra-venta".

"Desde hace años surge esta idea, es un evento donde están representados concesionarios de Jerez y todos éstos multimarca que han nacido en la ciudad y también de la provincia y la condición es que deben tener un puesto de venta abierto al público, no nos vamos a encontrar a empresas que venden sólo por Internet", ha añadido.

Por su parte, Juan Duarte ha indicado que habrá ofertas que oscilarán entre los 6.000 y los 90.000 euros y ha anunciado que Movitransa presentará en exclusiva un modelo pick-up de Santana Motor. "Este año damos un salto de calidad, se ha ampliado la campaña de publicidad, y es un evento de ofertas reales, los expositores tienen ofertas muy interesantes. Todos los vehículos que entran lo hacen verificados", ha señalado.