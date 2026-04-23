Jerez activa un plan especial de tráfico para facilitar la recepción y convivencia de moteros durante Gran Premio

Motos aparcadas en la Alameda Cristina de Jerez de la Frontera (Cádiz) durante la celebración del Gran Premio de España de MotoGP 2026 - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Delegación de Movilidad y en colaboración con la Policía Local, ha activado desde este jueves un plan especial de tráfico para facilitar la recepción y convivencia con las miles de personas aficionadas al motor que visitarán la ciudad durante este fin de semana por la celebración del Gran Premio de Motociclismo y los residentes.

Por un lado, con motivo de las actividades programadas en la avenida Alcalde Álvaro Domecq, en el tramo comprendido entre calle Caldas y plaza del Caballo, quedará restringido el tráfico desde las 15,00 horas y hasta las 00,00 horas el viernes y el sábado 25, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

En este entorno se cortará al tráfico la calle Gibraltar en sus intersecciones con avenida Duque de Abrantes y calle La Yeguada, a excepción de los residentes y garajes. De esta manera, los residentes de calle Portugal y los de aquellas fincas que dispongan de garaje propio utilizarán como acceso y salida de la zona el tramo de carril-bici existente entre plaza del Caballo y calle Gibraltar, siempre y cuando esta maniobra no revista peligrosidad por la acumulación de público.

Tanto el acceso, como la salida del garaje de la urbanización Parque Capuchinos se realizará por la misma puerta, habilitándose este recorrido con los elementos y señalización necesarios.

En lo que respecta a la avenida de Europa, en la que también se celebrarán actividades programadas, la Policía Local realizará el corte del tráfico para derivarlo por la avenida Caballero Bonald el viernes y el sábado, si la situación de acumulación de motocicletas y turismos lo requiere a efectos de seguridad.

En el marco del dispositivo activado con motivo de la celebración del Gran Premio de Motociclismo, el Ayuntamiento ha previsto diez bolsas de aparcamiento en la zona centro para motocicletas, que estarán ubicadas en calle Armas y Manuel María González, avenida de Europa, avenida Álvaro Domecq, avenida Caballero Bonald, Circo, Porvera, avenida Voltaire y Alameda Cristina.

Además, se ha destacado que habrá descuentos en los parkings subterráneos de Mamelón, Alameda Vieja, Mercado Centro y Centro, así como en los de Madre de Dios, plaza del Caballo, en el aparcamiento subterráneo de la estación y plaza Arenal.

Se habilitará además como aparcamiento de vehículos toda la explanada de atracciones de la Feria del Caballo para quienes viajen al Circuito en la lanzadera del servicio de autobús urbano, y se creará una zona de estacionamiento de auto-caravanas, con entrada por la avenida Chema Rodríguez.

AUTOBUSES LANZADERA HASTA EL CIRCUITO

Para agilizar el desplazamiento de la afición de forma eficiente y sostenible hasta el circuito, el servicio de autobuses urbanos pondrá en marcha desde este viernes un operativo especial con lanzaderas, con un incremento del número de vehículos en servicio y de la frecuencia de paso respecto a ediciones anteriores.

Así, el viernes estará en funcionamiento una lanzadera desde la rotonda del Minotauro y otra desde la explanada de las atracciones de la Feria del Caballo en horario de 8,00 horas a 22,00 horas (última salida del circuito) y una frecuencia estimada de 15 minutos.

También estará activa de 7,30 horas a 20,30 horas (última salida del circuito) una tercera lanzadera para trasladar hasta el circuito (Parking C) a las personas que acudan con su vehículo particular y que estacionen en el aparcamiento habilitado en la Venta la Cueva.

Estos mismos servicios de autobuses lanzaderas se prestarán el sábado día 25, pero con mayor capacidad y frecuencia. Por un lado, las líneas que partirán desde el Minotauro y desde la explanada de la Feria se reforzarán con mayor número de vehículos, 15 en total, superando los 11 del año pasado y ampliándose hacia la finalización de las pruebas en cinco unidades, hasta las 20.

En cuanto a los horarios, este servicio especial comenzará a las 06,00 horas, con una frecuencia de 10 minutos. Otros siete autobuses cubrirán el servicio de lanzadera desde el Parking C, de 7,30 horas a 20,30 horas (última salida del circuito) y con una frecuencia de cinco minutos.

Domingo 26 de abril se volverán a ofrecer estos mismos servicios, pero con mayor cobertura horaria. El inicio del servicio de las lanzaderas de rotonda del Minotauro y explanada de la Feria dará comienzo a las 05,00 horas de la madrugada para absorber el flujo de viajeros de primera hora, con una frecuencia de diez minutos.

En cuanto a la lanzadera desde el Parking C, comenzará a prestar sus servicios desde las 06,00 horas y a las 17,00 horas tendrá lugar la última salida del circuito, sucediéndose los autobuses con una frecuencia de cinco minutos.

El precio del billete para hacer uso de estos servicios especiales será de dos euros por viaje y persona, en el caso de las lanzaderas que saldrán desde Jerez (desde la rotonda del Minotauro y de la explanada de atracciones de la Feria) y viceversa. En el caso de las conexiones entre el Parking C y el circuito, el autobús será gratuito.