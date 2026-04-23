La candidata del PP de Granada dice que Andalucía "se juega mucho" en las elecciones: "No queremos volver al pasado"

La candidata número uno del PP por Granada, Rocío Díaz, ha asistido junto a la alcaldesa, Marifrán Carazo, a una de las carpas instaladas por el PP durante esta precampaña en los Jardines del Triunfo de la ciudad nazarí. - PP GRANADA

GRANADA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del Partido Popular por Granada a las elecciones autonómicas, Rocío Díaz, ha señalado este jueves que Andalucía "se juega mucho" en los próximos comicios, marco en el que ha defendido la gestión de Moreno al frente de la Junta, y ha añadido, de cara al escenario post electoral, que "no queremos volver al pasado".

En este sentido se ha pronunciado la candidata durante un acto de precampaña en los Jardines del Triunfo de Granada junto a la alcaldesa de la ciudad nazarí, Marifrán Carazo, en el que se ha desplegado una de las carpas del PP.

"Vamos a llevar el mensaje y vamos a llevar la gestión que ha realizado Juanma Moreno en toda Andalucía y muy especialmente en Granada", ha dicho Díaz, que también ha agradecido la labor que realizan los afiliados "para llevar el mensaje" del líder del PP andaluz.

"Con Juanma Moreno Andalucía tiene proyecto, tiene un rumbo fijado, y es que es así como se tienen que hacer las cosas", ha dicho Díaz, que, a renglón seguido ha subrayado: "Nos estamos jugando mucho y no queremos volver. No queremos volver de ninguna de las maneras al pasado. El pasado ya sabemos lo que trae. Trae inseguridad, trae corrupción y trae cosas de las que los andaluces ya nos hemos ido olvidando".

La líder 'popular' por Granada, ha defendido que frente a ese pasado, Juanma Moreno "siempre da un paso al frente, siempre está centrado en la gestión y como no puede ser de otra manera, lo hace todo de una manera moderada".

En este contexto ha defendido la forma de gobernar del PP: "No tenemos excepciones, gobernamos para todo el mundo, escuchamos a todo el mundo, intentamos mantener un diálogo constante con todos y con cada una de las instituciones, asociaciones, colectivos y vecinos y vecinas de Andalucía y de Granada que tienen algo que decir. Esa es la única manera que entendemos de hacer política y esa es la manera de gobernar que tiene Juanma Moreno.

En este jornada de jueves Rocío Díaz también ha compartido un desayuno de trabajo con la Asociación de Mujeres Empresarias y Autónomas de Granada (Amega), marco en el que ha destacado la colaboración y diálogo para seguir impulsando la presencia de la mujer en el ámbito empresarial.

