Poyato (PSOE) celebra el "tirón de orejas" de la Junta Electoral al PP por el tercer punto de Urgencias de Córdoba

Alicia Moya y Mariano Poyato en una recogida de firmas por la sanidad pública. - PSOE

CÓRDOBA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz para 17M Mariano Poyato y la edil socialista en la capital Alicia Moya han celebrado este jueves el "tirón de orejas de la Junta Electoral al PP por el uso partidista y electoral de la apertura del tercer punto de Urgencias en Córdoba junto al centro de salud Levante Sur".

Según ha informado el PSOE en una nota, Poyato ha explicado que se trata de "una infraestructura que acumulaba años de retraso y numerosas promesas de fechas de inauguración sin cumplir y que ha abierto sus puertas" recientemente "con un único objetivo, el de contribuir a la propaganda electoral del Partido Popular, como así lo ha dicho la Junta Electoral en una resolución que acabamos de conocer".

Poyato ha insistido en que la resolución de la Junta Electoral de Zona de Córdoba "da la razón a la denuncia presentada frente al uso partidista de recursos públicos por parte del PP en pleno periodo electoral, con publicaciones difundidas por el partido y el propio delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía que vulneran la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, al constituir una campaña de logros en periodo electoral, quebrando así los principios de neutralidad, objetividad e igualdad entre las fuerzas políticas".

Por ello, el candidato ha pedido a los cordobeses que hagan de la cita con las urnas del 17 de mayo un "referéndum por la sanidad, para que María Jesús Montero, como próxima presidenta de la Junta recupere una sanidad pública universal y de calidad, no como la que el PP está aplicando aquí y en otras comunidades, como Extremadura y Aragón, en la que añaden discriminación en la atención sanitaria a las personas inmigrantes, como peaje a la ultraderecha".

Poyato ha recordado que los socialistas defienden "una sanidad pública universal gratuita y de calidad, sin barreras, ni privatización, ni desvíos a la sanidad privada, ni copagos. Por lo tanto llamamos a que el día 17 de mayo los andaluces decidan entre el modelo de Juanma Moreno (PP), que hace de la salud un negocio, o un modelo abierto a todas y todo, el del PSOE, que hace de la salud un derecho".

Por su parte, Alicia Moya ha puesto como ejemplo un recorte más en materia sanitaria por parte del PP, como ha sido "el cierre del centro de diálisis que había en la avenida de El Cairo y donde los enfermos renales iban a realizar su diálisis necesaria y vital para contener su enfermedad desde hace años".

Moya ha explicado que el centro "lleva cerrado un par de meses para trasladarlo con la nueva licitación al Polígono de las Quemadas, donde parece ser que les van a quitar el modo de acceso en taxi para llevarlos desde los pueblos hasta Córdoba y viceversa, y lo sustituirán por meter a varios pacientes en una ambulancia".