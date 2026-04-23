Morales (PSOE) afirma que el presidente de la Junta "le está fallando" a Lucena (Córdoba) con el agua

Esteban Morales, en Lucena. - PSOE

LUCENA (CÓRDOBA), 23 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz para el 17M, Esteban Morales, ha asegurado este jueves en Lucena (Córdoba) que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), "le está fallando a los lucentinos en un tema tan importante como es el del agua", pues, "con la escasez y necesidad de recursos hídricos que hay en muchos municipios, entre ellos Lucena, que necesita traer agua del manantial de Zambra", resulta que el Gobierno andaluz del PP "les está bloqueando la llegada".

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales ha explicado que el existe un proyecto para ello, de 12 millones de euros, aprobados por el Ayuntamiento de Lucena y que el propio Consistorio ha solicitado hace tiempo a la Junta de Andalucía para que sea la Administración autonómica la que financie esa obra con cargo al cánon del agua.

Ello ha llevado a Morales a reprochar a Moreno "que guarde en un cajón 678 millones de euros procedentes del canon de agua sin respuestas", y ha asegurado de que "será la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, la que realice esa conexión a partir del 17 de mayo".

"Con María Jesús Montero, Lucena va a tener respuesta para el hospital, va a tener respuesta para la Autovía del Olivar, en la que el PP de Moreno ha construido cero kilómetros en 8 años, y va a tener una respuesta clara, como el agua, para la conexión del manantial de Zambra con Lucena", por lo que ha pedido a los ciudadanos que hagan "una reflexión sobre el modelo de gobierno" que quieren, de cara a la cita con las urnas de las próximas elecciones andaluzas.