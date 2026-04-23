La JEC confirma que cinco visitas técnicas de consejeros de la Junta vulneraron la neutralidad

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en una visita técnica en las obras de emergencia de la carretera A-333 en Priego de Córdoba - Gogo Lobato - Europa Press

SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha avalado este jueves cinco acuerdos adoptados por la Junta Electoral de Andalucía (JEA) en las que estimaba las denuncias presentadas por la coalición Por Andalucía a cinco visitas técnicas realizadas por consejeros de la Junta tras el anuncio de la convocatoria electoral del 17 de mayo, así como la publicación de tuits en la red social X relativos a esa actividad.

En todos los acuerdos, la JEC ratifica que dichas visitas vulneran las prohibiciones establecidas en el artículo 50.2 y 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y en consecuencia le ha pedido que "se abstenga de realizar en el futuro actuaciones como la examinada".

Asimismo, el organismo ha instando a dichos consejeros a que se "abstenga de realizar en el futuro actuaciones como la examinada, que pudieran vulnerar la Loreg, y a que extreme las precauciones para asegurar el respeto al principio de neutralidad en el ejercicio de su actividad institucional durante el curso del proceso electoral conducente a las elecciones del 17 de mayo de 2026".

"El consejero, como cualquier otro cargo público, puede ejercer libremente su derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión. Pero no puede hacerlo prevaliéndose de las actividades realizadas en su condición de cargo público", ha indicado la JEC en los acuerdos consultado por Europa Press.

En concreto, el organismo ha respaldado la denuncia presenta en las visitas de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, a las obras de la plataforma reservada del Aljarafe Norte en Sevilla; también Rocío Díaz a las últimas pruebas de la conexión con el trazado de la prolongación del metro de Granada; en los trabajos de emergencia en la vía autonómica A-333; del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, al centro de salud de Salobreña (Granada); y también de Sanz al hospital de Motril (Granada).

En todos los recursos presentados a la JEC, la Junta ha alegado que estas visitas técnicas se realizaron "conforme a la normativa electoral, pues no consta que en la visita se haya hecho convocatoria de medios, ni que apareciera en la agenda institucional, sin que se emitiese ninguna nota de prensa".

En esta línea, el gobierno andaluz ha indicado que la publicación en redes sociales se ha producido en la cuenta personal del perfil de X del consejero, "y por tanto, debe prevalecer la libertad de expresión".

Sin embargo, pese a estos argumentos, la JEC ha corroborado que varios medios de comunicación cubrieron la visita y que los consejeros realizaron declaraciones.

Asimismo, según el organismo, "las características del vídeo, que en buena parte de su extensión focaliza su atención en la consejera y su equipo y tiene una elaboración muy profesional, del mismo tipo que otros vídeos relativos a visitas que la Junta Electoral ha examinado con ocasión de denuncias ha determinado que se considere como un indicio añadido de que la visita se llevó a cabo rebasando el carácter de una mera visita técnica y con un componente promocional".

Los acuerdos son firmes en vía administrativa contra los que solo cabe una interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación.

LA JEC DESESTIMA VARIAS DENUNCIAS CONTRA 'TUITS' DE MORENO

En la reunión de la Junta Electoral Central de este jueves, también se ha desestimado el recurso presentado por la coalición Por Andalucía contra la decisión de la JEA de no considerar contra la Loreg vario 'tuits' publicados por Juanma Moreno en su cuenta en la red social 'X' en los que venía a valorar fiestas como la tauromaquia o la Semana Santa.

Según la JEC, "no resulta posible encontrar en las manifestaciones denunciadas ningún contenido electoralista".

"No hay en ellas alusiones a realizaciones o logros obtenidos, ni referencias comparativas o críticas con otras formaciones políticas, ni se utilizan imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en la campaña por alguna de las formaciones concurrentes a las elecciones", ha remarcado.

En todos los casos, la Junta Electoral de Andalucía acordó desestimar estas denuncias apoyándose para ello en artículos de la Loreg y en acuerdos anteriores sobre cuestiones similares.

