El CIS publica este viernes su estudio preelectoral sobre los comicios andaluces del 17M

Archivo - Vista de un colegio electoral en Málaga, a 9 de junio de 2024, en Málaga (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicará este viernes, 24 de abril, el avance de resultados del estudio 'Preelectoral elecciones autonómicas 2026. Comunidad autónoma de Andalucía', que ha elaborado de cara a los comicios al Parlamento andaluz que se celebrarán el próximo 17 de mayo.

Según ha informado este jueves el citado organismo, el avance de resultados de dicho estudio preelectoral se publicará en la página web del Centro de Investigaciones Sociológicas ('www.cis.es') a partir de las 12,30 horas de este viernes.

De cara a los anteriores comicios autonómicos andaluces del 19 de junio de 2022, el CIS publicó su encuesta preelectoral en la víspera del inicio oficial de la campaña; en concreto, el 2 de junio, que auguró una victoria del PP-A como la que se acabó produciendo en la cita con las urnas, si bien la que se registró fue más amplia que la que vaticinó el Centro de Investigaciones Sociológicas, que no auguró la mayoría absoluta con la que finalmente ganaron los 'populares'.

En concreto, el CIS pronosticó una victoria del PP-A de Juanma Moreno con una horquilla de 47 a 49 escaños, cuando finalmente obtuvo 58, mientras que auguró que el PSOE-A obtendría entre 32 y 36 diputados, más de los 30 con los que acabó el 19J, y Vox entre 17 y 21 diputados, un resultado superior al que se terminó plasmando en la cita del 19J, cuando la formación de Santiago Abascal alcanzó 14 representantes en el Parlamento andaluz.

La cuarta formación más votada en Andalucía hace cuatro años fue la coalición Por Andalucía --en torno a la que, entonces como ahora, se alinearon Izquierda Unida (IU) y Podemos, entre otras formaciones de izquierda--, que logró cinco escaños, menos de los 9-10 que vaticinó el estudio del CIS, que, además, para Adelante Andalucía estimó un resultado de dos diputados que coincidió con la cifra de escaños que obtuvo dicha formación el 19J.

El estudio preelectoral del CIS publicado justo antes del inicio de la campaña electoral de 2022 también dejó abierta la posibilidad de que otras dos formaciones --Ciudadanos y Jaén Merece Más-- obtuvieran representación en el Parlamento andaluz, algo que finalmente no se produjo, de forma que han sido cinco las formaciones con grupo parlamentario en la legislatura andaluza recién acabada; en concreto, el PP-A, el PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.



