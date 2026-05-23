Jerez (Cádiz) acoge un ronqueo de atún dentro de las actividades de Capital Gastronómica 2026

Ronqueo en Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La plaza Doña Blanca de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha acogido este sábado un Ronqueo de Atún en el contexto de las actividades de Jerez Capital Gastronómica 2026, organizado por Eigo Center junto a la empresa Gadira y en la que ha colaborado el Ayuntamiento de Jerez, la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos y la bodega Cayetano del Pino.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el ronqueo ha sido presentado por Daniel del Toro, conocido por su paso por Masterchef y que ha desarrollado numerosos proyectos relacionados con la cocina y la promoción de los productos andaluces, webinars, talleres, showcooking, conferencias, campañas de promoción, etc.

Se trata de un corte manual que se hace por partes en función del grado de engrasamiento que presente el músculo y no necesariamente siguiendo planos de piezas musculares diferenciadas. Del ronqueo se extraen las distintas partes del Atún Rojo tanto para consumo fresco y/o posterior ultracongelación como para la realización de productos elaborados como salazones y conservas.