Jerez (Cádiz) acoge las XVII Jornadas de Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, inaugura las XVII Jornadas de Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría en los Museos de la Atalaya. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada por el delegado municipal de Salud, Tomás Sampalo, ha presidido este viernes 20 de marzo la inauguración de las XVII Jornadas de Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP), que se desarrolla en los Museos de la Atalaya y reúne a expertos nacionales bajo la organización del Comité Asesor de Vacunas de la AEP.

Junto a la alcaldesa y el delegado de Salud han participado en el acto inaugural, el presidente de la Asociación Española de Pediatría, Luis Carlos Blesa, el coordinador del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, Francisco José Álvarez García, y la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta en Cádiz, Eva Pajares, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Durante su intervención, García-Pelayo ha expresado su agradecimiento al comité organizador por elegir Jerez como sede de este encuentro científico "de alto nivel" y destacando el "orgullo" que supone que la ciudad se convierta en el escenario donde debatir sobre "un pilar tan fundamental como es la salud de las personas".

Además, ha puesto en valor "la excelencia local" al recordar que Jerez ostenta este año el título de Capital Española de la Gastronomía 2026 y los asistentes a estas jornadas "pueden también disfrutar de sus atractivos".

La alcaldesa ha subrayado la apuesta del Gobierno local por la salud pública, recordando que Jerez cuenta con una delegación específica de Salud. "Entendemos que debemos ser colaboradores activos con otras administraciones y actuar como nexo de unión. En temas de salud, nadie puede mirar hacia otro lado y mucho menos la administración pública", ha afirmardo.

García-Pelayo ha resaltado que con la celebración de este congreso, "Jerez se consolida una vez más como un destino preferente para el turismo de congresos y un referente en la acogida de eventos que impulsan el conocimiento y el bienestar social".

A lo largo de las jornadas, los especialistas abordarán cuestiones críticas para la sanidad actual a través de diversas ponencias y mesas de debate. Se trata de un programa diverso que combina la presentación de novedades y proyectos en investigación con la actualización de aspectos ya consolidados de la vacunología, la revisión de objetivos pendientes y el análisis de situaciones emergentes.

La Asociación Española de Pediatría es una sociedad científica dedicada a mejorar la salud infantil a través de la formación médica, la investigación, la atención clínica y el respaldo profesional que se fundó en 1949 en una reunión extraordinaria de la Sociedad de Pediatría de Madrid, siendo el doctor Francisco Zamarriego García su primer presidente.

Con sede en Madrid, actualmente tiene como socios a 14.000 pediatras que trabajan tanto en el sector público como el privado. Su objetivo es garantizar la salud infantil mediante la elaboración de recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica, la formación continua a través de congresos nacionales y la publicación de Anales de Pediatría.

Una de las 14 Sociedades Regionales Federadas, es la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura con 870 socios pediatras, a la que pertenecen los pediatras de Jerez de la Frontera.