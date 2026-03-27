Jerez (Cádiz) activa en Semana Santa un dispositivo de limpieza con 163 efectivos de refuerzo y más maquinaria

Operarios del servicio de limpieza de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha activado desde este Viernes de Dolores, 27 de marzo, un dispositivo especial de limpieza de Semana Santa que cuenta con 163 efectivos de refuerzo, más maquinaria y con horarios ampliados.

El adelanto de este dispositivo especial es una de las novedades destacables de esta edición frente a años anteriores, en los que el refuerzo de la limpieza se ha activado el Domingo de Ramos, como ha apuntado el Ayuntamiento en una nota.

De esta manera, este servicio, "esencial" para la convivencia en la calle durante la Semana Santa, aumenta en cuanto a número de operarios e incorpora un mayor volumen de maquinaria y un servicio de limpieza ininterrumpido durante la madrugada del Jueves Santo al Viernes Santo, con la participación de recursos mecánicos.

En concreto, el Sábado de Pasión, el Domingo de Ramos, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado Santo trabajarán en este dispositivo especial 92 efectivos. El Martes y Miércoles Santo lo harán 57, teniendo en cuenta que el servicio ordinario cubre parcialmente las labores de limpieza. El Viernes Dolores y Domingo de Resurrección trabajarán en este dispositivo 14 efectivos.

De cara a esta Semana Santa se ha reforzado con respecto al año pasado la limpieza integral mecanizada durante la madrugada del Sábado de Pasión, Domingo de Ramos, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado Santo. También se amplían en este dispositivo los servicios de recogida y retirada de residuos, así como la limpieza viaria con medios mecanizados de 06,00 horas a 13,00 horas.

También está previsto, una vez finalice la Semana Santa, desde el lunes 6 de abril al viernes día 10 de ese mes, un dispositivo de 24 horas para eliminar la cera de la vía pública.

Para incentivar los servicios públicos y contribuir a la limpieza de la ciudad, el Ayuntamiento instalará por primera vez en Semana Santa módulos prefabricados de WC, con servicio de mantenimiento incluido, y creará islas de papeleras y contenedores, muchos de los cuales se habrán renovado.

Respecto a los aseos que se instalarán, se ubicarán seis servicios químicos en la plaza Alfonso Sánchez Ferrajón, más tres para personas con movilidad reducida. También se dispondrá de cuatro servicios de este mismo tipo en la Alameda Vieja y de otros tres en el lateral de la Catedral. En la Alameda del Banco también se ubicarán un módulo mixto (hombres/mujeres) con conexión a la red de saneamiento y una cabina para personas con movilidad reducida.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha realizado de cara a la Semana Santa una revisión y mejora de la limpieza en acerados del viario público, maceteros, vallas, jardines, farolas, muros, fuentes, señales de tráfico, contenedores y otros elementos de las vías principales de paso de las distintas hermandades y cofradías y ha cuidado detalles como el borrado de pintadas.

Además, para contribuir al embellecimiento de la ciudad se ha acordado el mantenimiento de la iluminación de los monumentos de Jerez durante la Madrugá, entre ellos, espacios céntricos y emblemáticos como la plaza de la Asunción.