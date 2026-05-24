Jerez (Cádiz) celebrará en junio la cuarta edición del Día Mundial de 'Tejer en público' en la Alameda del Banco

Presentación de la cuarta edición del Día Mundial de 'Tejer en público' - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

SEVILLA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Jerez, Nela García, la presidenta de Acoje, Ana María Pérez, y Laura Lobo, propietaria de la tienda 'Clohimh', han presentado la cuarta edición del Día Mundial de 'Tejer en público' que se celebrará en la Alameda del Banco el próximo sábado, 13 de junio, de 10,00 a 13,00 horas.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la anterior convocatoria contó con la participación de más de un centenar de personas, cifra que se espera superar en esta ocasión puesto que se trata de un evento que desde la perspectiva de Acoje ha ido creciendo edición tras edición.

Entre las diversas actividades complementarias que están previstas para celebrar en Jerez el Día Mundial de 'Tejer en Público' se encuentran animación infantil o una exposición de muñecos tejidos 'amigurumi'.

La delegada de Comercio ha felicitado a los organizadores por la puesta en marcha de una iniciativa que cumple un doble objetivo, ya que "estamos dinamizando y dando visibilidad al comercio más próximo, al comercio local y también se está haciendo una actividad que muchísimas personas, cada vez más, están ejerciendo como es el ganchillo o el punto, siendo una forma de crear sus propios complementos o su propia ropa y de utilizar esta práctica como hobby o incluso terapia".