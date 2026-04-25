Jerez (Cádiz) entrega los premios del II MinibikerGP para acercar el motociclismo y la seguridad vial al alumnado

Entrega de los premios del II Concurso MinibikerGP, organizado por el Club de Motorismo Gadir Biker Jerez en colaboración con Flampa Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La delegada de Educación, Nela García, ha entregado en los Claustros de Santo Domingo los premios del II Concurso MinibikerGP, organizado por el Club de Motorismo Gadir Biker Jerez en colaboración con Flampa Jerez. Esta iniciativa está dirigida al alumnado con el objetivo de fomentar la afición al motociclismo entre los más jóvenes, estimular su creatividad y talento, y promover la formación en seguridad vial. El certamen forma parte de la programación de actividades paralelas al Gran Premio de España de Motociclismo.

La delegada ha felicitado al ganador del concurso, así como a los dos alumnos que han recibido accésit, y ha agradecido al club organizador y a Flampa el desarrollo de esta actividad, que contribuye a acercar la cultura motera a las aulas, además de transmitir conocimientos en educación vial y valores como el respeto y la competitividad.

Según ha destacado la responsable municipal, el certamen busca, un año más, difundir y promocionar la celebración del Gran Premio entre la comunidad educativa de Jerez, premiando las mejores indumentarias moteras elaboradas por el alumnado participante. En esta edición han participado alrededor de 90 niños de Educación Infantil y de los ciclos iniciales de Primaria de los CEIP La Juventud y Federico Mayo.

De este modo, García ha destacado que "este certamen se configura como una buena oportunidad para que nuestro alumnado se familiarice con el mundo de la competición sobre dos ruedas, combinando juego, aprendizaje, valores deportivos y seguridad vial".

En este sentido, para la responsable municipal, este tipo de iniciativas redunda de forma positiva "en la dinamización social y deportiva de la ciudad, implicando a familias, escuelas deportivas y entidades colaboradoras".