Jerez (Cádiz) estrena una nueva Comunidad Terapéutica de Salud Mental tras una inversión de 5,2 millones

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, descubren placa conmemorativa de la inauguración de la Nueva Comunidad Terapéutica de Salud Mental. - María José López - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha inaugurado este lunes 23 de marzo la nueva Comunidad Terapéutica de Salud Mental de Jerez de la Frontera (Cádiz), una infraestructura "muy necesaria" que ha supuesto una inversión de 5,2 millones de euros y que se ubica en un nuevo edificio junto al Hospital que sustituye al antiguo centro de San Miguel,

Junto a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, el consejero ha señalado que este centro viene a dar respuesta a las demandas de las familias que atiende esta área sanitaria y que será "un referente en el ámbito de la salud mental pública en Andalucía en tanto que prioriza la humanización como requisito terapéutico clave, que pone a las personas en el centro y que permite la personalización de espacios que promueven la participación, la inclusión y la interacción social", según ha recogido la Junta en una nota.

Antonio Sanz ha subrayado que la salud mental es "una prioridad" para el Gobierno de Andalucía y ha detallado que el nuevo centro cuenta con un Hospital de Día con 11 consultas --psiquiatría, psicología clínica, enfermería y trabajo social--, dos salas de terapia de grupo y tres salas de terapia ocupacional, sala de reuniones, área administrativa, zona de recepción y sala de espera.

El Área de Hospitalización tiene además 20 habitaciones individuales equipadas conforme a criterios de seguridad y confort, una sala de estar de pacientes y comedor, un área de control y enfermería y un espacio para familiares y favorecer así el acompañamiento.

Como ha valorado el consejero, es un dispositivo "moderno y funcional, adaptado al modelo comunitario de atención en salud mental que va a suponer importantes mejoras", entre las que ha citado las condiciones de los pacientes, proporcionando un entorno terapéutico "de calidad".

Además, ha añadido, la cartera de servicios del Área incorpora nuevos programas de hospital de día y rehabilitación, se suman nuevos criterios normativos y de diseño específicos para la seguridad del paciente y del profesional, se ha afrontado la humanización y accesibilidad de todos los espacios asistenciales y residenciales, y se ha ganado en la eficiencia funcional, facilitando el trabajo multidisciplinar y la continuidad asistencial.

El titular de Sanidad ha explicado que en esta nueva unidad los pacientes tendrán acceso a nuevos programas clínicos, como la atención intensiva a patologías complejas que hasta ahora se venían haciendo de forma ambulatoria, en referencia a primeros episodios psicóticos, trastornos de personalidad o trastornos de la conducta alimentaria.

Asimismo, los pacientes tendrán la posibilidad de potenciar ya desde este centro su rehabilitación psicosocial con espacios y recursos diseñados específicamente, y tendrán un seguimiento coordinado por parte de los profesionales de Salud Mental, Atención Primaria, Servicios Sociales y entidades comunitarias.

El consejero ha indicado que el antiguo centro de San Miguel, ubicado en el casco histórico de Jerez desde hace más de 30 años, presentaba "muchísimas carencias" que "no eran compatibles con la atención adecuada para los usuarios ni con un entorno de trabajo óptimo para los profesionales". Esto hacía "necesario" este traslado, en el que el Gobierno de la Junta ha trabajado de la mano de las asociaciones de pacientes y familiares.

Por su parte, la alcaldesa de Jerez ha agradecido al consejero su "compromiso enorme" con la salud y la sanidad en su ciudad, destacando que esta inauguración, junto con la inminente apertura del Centro de Salud Esperanza de la Yedra, "confirman la apuesta sanitaria por parte de la Junta de Andalucía en Jerez".

Igualmente, ha subrayado que esta inversión en la comunidad terapéutica de su ciudad es "inversión y no gasto" en un servicio "de futuro", considerando que "todo lo que se aporta en la sanidad es inversión".

Este nuevo centro se suma a otras mejoras en el marco del Plan Andaluz de Infraestructuras para la Salud Mental, que solo en esta legislatura ha supuesto la inversión de 18,5 millones de euros en 75 nuevos proyectos, como ha apuntado la Junta, añadiendo que se han incorporado 370 profesionales, de modo que el SAS cuenta con 3.336 profesionales de la red de salud mental distribuidos en 153 dispositivos.

"Hemos mejorado también en calidad asistencial y en igualdad entre territorios", ha aseverado Sanz, quien ha abundado en que Andalucía combina actualmente la asistencia sanitaria especializada en salud mental con el apoyo social y laboral, lo que permite "una atención integral, centrada en la persona y su proyecto de vida y nos convierte en un referente nacional".

En concreto, se ha referido a la atención diferenciada a la infancia y adolescencia, donde Andalucía es "pionera" en el cumplimiento del derecho a la atención diferenciada en la infancia y en la adolescencia, corrigiendo una práctica que incumplía la normativa al ingresar a menores de 14 a 18 años en unidades de adultos o en Pediatría. "Esto ya no pasa", ha subrayado el consejero.

Además, se ha referido a la apertura de cuatro nuevas unidades de hospitalización específica y diferenciada para menores --Cádiz, Granada, Sevilla y Málaga-- y a la previsión de poner en marcha en Córdoba y Huelva. En cuanto a los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA), ha incidido en que Andalucía es "pionera en España" con el primer hospital de día intensivo para TCA en Sevilla, y que cuenta con dos unidades especializadas con hospitalización completa en Granada y Málaga, donde en 2025 se atendieron 27.035 citas a 751 pacientes.

"Antes tenían que irse fuera de Andalucía, pero esto ya no pasa tampoco", ha defendido el consejero.

Esta atención especializada se acompaña de una estrategia de prevención que incluye un protocolo de prevención de la conducta suicida y el apoyo psicosocial que ofrece la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) y su red de apoyo, que ha visto incrementado su presupuesto en un 19,8% desde 2020.

"Hemos avanzando mucho en estos últimos siete años y vamos a seguir haciéndolo", ha asegurado el consejero, advirtiendo que "una de cada cuatro personas sufrirá algún problema de salud mental en su vida" y que "entre siete y diez de cada 1.000 padecen una enfermedad mental grave como las que ya pueden ser atendidos en este centro que inauguramos hoy".

El acto ha contado con la presencia de la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, la delegada territorial de Salud y Consumo en Cádiz, Eva Pajares, y la directora general de Cuidados, Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones, Trinidad Rus, entre otras autoridades.