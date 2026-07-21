Jerez (Cádiz) homenajea a Juan Manuel Durán en el centenario de su muerte y reivindica su legado en la aviación naval

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, junto al Almirante de la Flota, Enrique Delgado Roig, presiden el acto de homenaje conmemorativo del centenario de la muerte de Juan Manuel Durán. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, junto al Almirante de la Flota, Enrique Delgado Roig, han presidido el acto de homenaje conmemorativo del centenario de la muerte de Juan Manuel Durán que ha tenido lugar en la plaza de las Angustias, donde se encuentra el monumento conmemorativo a este aviador Hijo Predilecto de la Ciudad que lo vio nacer en la que actualmemte se denomina calle Honda un 9 de noviembre de 1899.

Al acto han asistido miembros de la Corporación municipal, familiares de Juan Manuel Durán así como representantes de la política, presidentes de las ELAs y delegados de barriadas rurales, representantes de la sociedad jerezana y de entidades de comerciantes, vecinales y de mujeres, según ha detallado el Consistorio en una nota.

La alcaldesa ha destacado que "hoy es un día para reconocer a una persona que llevó el nombre de Jerez por todo el mundo a través de la defensa a su país y a su tierra en una profesión que hace cien años estaba abriendo caminos completamente nuevos. Este joven jerezano puso su conocimiento y su valor al frente de un hito único en ese tiempo, un hito que deben conocer también los jóvenes", ha señalado.

La alcaldesa ha recordado que "desgraciadamente, solo unos meses después de la gesta del Plus Ultra, Juan Manuel Durán falleció tras un accidente durante unas maniobras aeronavales frente a Barcelona. Tenía solo 26 años, pero un recorrido suficiente para dejar su nombre unido para siempre a la historia de la Aeronáutica Naval, del Plus Ultra y de Jerez. Su nombre representa el espíritu de una generación que creyó en el conocimiento, en el progreso y en la posibilidad de ensanchar puentes entre países lejanos", ha destacado.

Por todo ello, ha valorado que el nombre de Juan Manuel Durán "no solo ha quedado grabado en letras de oro de la historia de esta ciudad, sino que su legado fue viajando hasta lugares como Barcelona, que tiene una escultura dedicada y una calle con su nombre; Las Palmas de Gran Canaria, primera escala de la expedición, le dedica una de sus calles".

"Este mapa de homenajes demuestra que Juan Manuel Durán no solo pertenece a Jerez, sino también a una memoria compartida por distintos territorios vinculados a su vida y a la aventura del Plus Ultra, como también lo reconoce la Medalla al Mérito de la Corona de Italia, entre otras distinciones militares nacionales e internacionales", ha valorado la primera edil.

García-Pelayo ha señalado que este acto "refleja una de las mejores caras de Jerez, una ciudad que honra a quienes la engrandecieron y que sabe mirar a su historia con orgullo". Asimismo, ha destacado el legado de Juan Manuel Durán, cuyo ejemplo "sigue vivo para las generaciones presentes y futuras" como muestra de "preparación, determinación y coraje".

Por su parte, el Almirante de la Flota, Enrique Delgado Roig, ha destacado que es "un verdadero honor" participar en el homenaje al teniente de navío Juan Manuel Durán, "Hijo ilustre" de Jerez y figura destacada de la historia de la aviación naval española. Asimismo, ha agradecido al Ayuntamiento la organización de un acto que supone "un reconocimiento a uno de aquellos españoles que con su talento, preparación y espíritu de servicio contribuyeron a engrandecer el nombre de España".

Delgado Roig ha subrayado que honrar a sus héroes supone "un motivo de gratitud y estímulo" para la Armada y ha agradecido a la familia Durán mantener vivo su legado. Además, ha destacado las cualidades de un marino que unió "honor, valor, disciplina y lealtad" con el espíritu innovador de los pioneros de la aviación.

Además, ha señalado que Jerez puede sentirse "orgullosa" de contar entre sus hijos con un protagonista de la historia aeronáutica española y ha afirmado que la memoria del teniente de navío forma parte del "patrimonio histórico de la ciudad, Andalucía, la Armada y España".

El acto ha comenzado con el pase de revista a la unidad militar formada en la calle Corredera por parte de la alcaldesa y el Almirante de la flota. Tras las palabras del capellán, se ha cantado 'La muerte no es el final' con los sones de la Unidad de Música del Tercio Sur, momento en el que se han rendido honores de guiones y banderines a los caídos por España.

Los familiares de Juan Manuel Durán, Federico de la Cuadra Durán y Juan Manuel Durán Fernández de los Ríos, acompañados de la alcaldesa y el Almirante han realizado la ofrenda de corona de laureles con la bandera española, al busto que en honor del homenajeado preside la Plaza de las Angustias. Una sección de honores ha disparado una descarga de fusilería. El homenaje ha finalizado con el Himno de la Armada.

UN VUELO HISTÓRICO

El vuelo Plus Ultra a través del hidroavión Dornier Wal, partió de Palos de la Frontera (Huelva) el 22 de enero de 1926 con el objetivo de unir España y Sudamérica. La expedición recorrió alrededor de 10.500 kilómetros en siete etapas desde Palos hasta Buenos Aires pasando por Las Palmas, Cabo Verde, Brasil y Uruguay. Este viaje, que hizo junto a otros tres compañeros, se convirtió en una de las grandes gestas de la historia aeronáutica española.

Juan Manuel Durán fue elegido para esta expedición por su condición de piloto, marino y navegante. Durante la escala en Cabo Verde llegó a ofrecerse para desembarcar con el objetivo de aligerar el peso de la aeronave, que afrontaba un exceso de carga crítico antes del salto definitivo sobre el Atlántico. Por ello, su sacrificio y determinación fueron claves para culminar con éxito la hazaña del Plus Ultra.

A su regreso a Jerez, el 5 de febrero de 1926, la ciudad se volcó en su recibimiento: repicaron las campanas, sonaron las sirenas de fábricas y bodegas, se lanzaron tracas y cohetes y las calles se engalanaron con banderas y gallardetes. El Ayuntamiento leyó un manifiesto y acordó nombrarlo Hijo Predilecto de la ciudad.

Sin embargo, pocos meses después de aquella gesta, Juan Manuel Durán falleció en un accidente durante unas maniobras aeronavales frente a Barcelona. Su legado no se limita al vuelo del Plus Ultra, sino también a otros hitos de su trayectoria, como el récord de altura alcanzado en 1924, cuando logró elevar un hidroavión hasta los 2.500 metros.