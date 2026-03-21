Jerez (Cádiz) reconoce la trayectoria de los doctores Ángel León y Eddy Jean Paul como Hijos Adoptivos

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto a los profesionales reconocidos. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presidido este sábado en los Claustros de Santo Domingo el Pleno Extraordinario y Solemne en el que los doctores Ángel León y Eddy Jean Paul han recibido el título de Hijos Adoptivos de Jerez por su "brillante carrera profesional y su indudable calidad humana".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la regidora ha hecho entrega del Título de Hijo Adoptivo a Ángel León y Eddy Jean Paul en un acto que ha contado con la asistencia de la Corporación Municipal, el gerente del Hospital de Jerez, representantes del mundo sanitario y de distintas entidades culturales y sociales de la ciudad así como familiares y amigos de los dos doctores.

Por su parte, el instructor de la propuesta, el delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, ha sido el encargado de leer el expediente administrativo que ha concluido en esta concesión aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Jerez el pasado 27 de febrero por unanimidad.

Entre los méritos que obran en el expediente, Sampalo ha destacado que ambos doctores son los fundados del Servicio de Hematología del Hospital de Jerez, un referente de prestigio, vanguardia y de humanidad.

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha destacado que "no hay mejor manera, manera más noble, de reconocer a las personas que hacen algo por mejorar la ciudades que nombrarles hijos predilectos o hijos adoptivos, significa que Jerez se convierte en vuestra madre, una madre que da vida y vosotros habéis dado vida en momentos difíciles a personas que han puesto su salud en vuestras manos".

"Habéis contado vuestra experiencia y cómo tuvisteis que asumir la responsabilidad de crear un servicio tan importante, ahora se habla de súper héroes vosotros sois auténticos súper héroes cuya valentía ha salvado muchas vidas", ha señalado la alcaldesa, que ha precisado que en aquel momento todavía no tenía la comunidad autónoma las competencias en materia sanitaria.

García-Pelayo también ha resaltado que supieron tejer redes, involucrar a más personas, siendo pioneros en la creación de la Hermandad de Donantes, una de las más antiguas y de las más consolidadas, una "referencia" en voluntariado.

Por su parte, el doctor Ángel León Lara ha concretado que el acto conmemorativo del 50 aniversario de la creación del servicio de hematología donde se hizo la propuesta de este acto, y ha apostillado igualmente cómo llegó a Jerez desde Huelva al ganar una oposición y se encontró con un servicio que consistía en una habitación y un frigorífico casero y dos bolsas de sangre.

Como hitos en la Unidad también la creación de Alceh "que nos ayudó también bastante, a la ayuda de sus propios pacientes y seguimiento de la especialidad", y ha contado cómo se realizó el primer trasplante de médula ósea en 1989. "En 2008 llegó mi jubilación, y dejamos un Servicio con una unidad de trasplantes, módulos de consulta internas, hospital de día para adultos e infantil, un banco de sangre y varios laboratorios especializados, con 562 trasplantes y 72 trasplantes óseos realizados. Con un equipo humano importante".

Eddy Jean-Paul ha explicado entre chascarrillos y buen humor como llegó en 1966 a España para estudiar Medicina desde Haití y cómo la situación de su país le hizo quedarse en España, cómo conoció a su mujer en Sevilla y se trasladó a Jerez para trabajar en la Unidad de Hematología.

"Un servicio que ha crecido y reúne todos los estándares nacionales, europeos e internacionales, un servicio referente para toda la provincia, para tratamientos complejos y trasplantes. Tenemos la suerte de contar con buenos enfermeros, enfermeras, auxiliares de clínica y técnicos. Y hemos tenido la colaboración de la administración sanitaria, especial recuerdo para Pepe Ordóñez y Carmen Páez. La colaboración de la Hermandad de Donantes y Asociación ALCEH, fundamental, guía para los pacientes, que han colaborado en investigación y docencia, ofreciendo becas a hematólogos, no tenemos palabras para agradecer su trabajo".

El doctor Eddy Jean-Paul ha desgranado en su discurso de agradecimiento, que ha finalizado con los Claustros aplaudiéndole por bulerías, cómo se ha integrado plenamente en la ciudad que le acogió y cómo la medicina tiene que ser además "sentimientos, emociones y amor".

En relación, los dos doctores homenajeados han concretado a compañeros que han pasado por la Unidad de Hematología como la doctora Remedios Caballero y han tenido palabras de agradecimiento para todos los profesionales que les han acompañado durante tantos años.

La propuesta de nombramiento de Hijo Adoptivo partió de la Asociación Alceh, cuyo presidente, Andrés Soto Cebrián, emocionado ha dado la enhorabuena "a los nuevos jerezanos, un reconocimiento más que merecido" y ha dado las "gracias a la Corporación municipal por la concesión de este título, que nacieron tan distantes unos de otros pero Jerez los ha unido". Cebrián también se ha referido a la importancia de la terapia CAR-T y ha pedido al Servicio de hematología, referente en la provincia, que luche por esta terapia referente".

También ha intervenido el jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Jerez, Sebastián Garzón López, quien ha hecho un recorrido por lo que significó y significa la Unidad de Hematología a nivel andaluz.

"Hemos alcanzado la excelencia no por los recursos sino por los valores y esos nos lo inculcaron los doctores León y Jean-Paul. Del doctor León aprendimos la exigencia y la disciplina, con él aprendimos el rigor no es negociable. El doctor Eddy aportaba sensibilidad y capacidad de escucha, cada diagnóstico era una historia personal, no sólo ciencia sino acompañamiento y humanidad. La simbiosis de ambos es lo que es hoy la Unidad. Una manera de pensar y transmitir la calidad y calidez, un tándem extraordinario, insuperable", ha señalado el doctor Garzón.

El jefe de Hematología ha dedicado palabras de elogio a los homenajeados "habéis conseguido un servicio entre los mejores con el paciente siempre en el centro y por delante. Habéis sido verdaderos maestros, que nos habéis enseñado asumir responsabilidad, trabajar en equipo y conseguir un compromiso con nuestros pacientes. Seguimos el camino que ellos nos trazaron. Este reconocimiento tiene un valor especial, una forma de entender la medicina, el servicio público y la vocación".

Lara nació en Andújar (Jaén), si bien, llegó a Jerez en los años 70 para hacerse cargo de esta nueva unidad de Hematología. Por aquel entonces, las donaciones de sangre se abonaban y recibió el encargo de que fueran donaciones sin ánimo de lucro, pero garantizando que hubiera sangre suficiente para no tener que posponer operaciones. De esta forma, el doctor León Lara impulsó la creación de la Hermandad de Donantes de Sangre junto a Ramón Guerrero González. Está jubilado desde 2008.

Por su parte, Eddy Jean-Paul nacido en Haití, culminó sus estudios de Medicina en Sevilla y se unió al equipo de Hematología del hoy Hospital de Jerez poco después de su creación, donde ha desarrollado casi toda su carrera profesional. Fue responsable del servicio de Hematología tras la etapa del doctor Ángel León, y bajo su responsabilidad, logró hitos médicos tan importantes como el primer trasplante alogénico en el año 2000 y el primer trasplante con sangre de cordón umbilical en 2008.

El doctor Jean-Paul que está jubilado desde 2010, aportó una perspectiva multidisciplinar y global al tratamiento hematológico y su trabajo fue clave para que la Unidad de Hematología del Hospital de Jerez se consolidara como centro de referencia en trasplantes y hemopatías complejas. Fue el Rey Baltasar de la Cabalgata de Reyes Magos de Jerez de 1997.