Jerez (Cádiz) registra nueve incidencias leves durante la jornada del Lunes Santo

Una procesión al paso por el Gallo Azul, en la Carrera Oficial de la Semana Santa de Jerez - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

El Centro de Coordinación Operativa (Cecop), con sede presencial en la Jefatura de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) y establecido en función de la activación del Plan Territorial de Emergencias Local, registró nueve incidencias de carácter leve durante la pasada jornada del Lunes Santo.

Todas han sido derivadas por indisposición de personas que seguían los desfiles procesionales de la Semana Santa, actuándose en concreto en calle Cerrón, Arroyo, Alameda Cristina e inmediaciones de la puerta de Rota, ha resumido el Ayuntamiento en una nota.

Además, la Policía Local actuó inmediatamente en el entorno de Plateros evitando un enfrentamiento entre dos personas en un establecimiento de hostelería que no pasó a mayores y con un cortejo procesional próximo a pasar.

Uno de los momentos más importantes de la jornada a efectos de coordinación de Seguridad y Emergencias desde el Cecop fue la recogida del Cristo de la Viga, que conlleva la subida por las rampas de la Catedral con bengalas que generan humo ambiental.

Esta recogida se registra en el denominado Plan de Seguridad sobre pirotecnia de Protección Civil, entidad que informó al Cecop de una presencia "más multitudinaria de personas" en la recogida respecto a años anteriores, con vistas a su atención y desalojo de manera ordenada una vez finalizara la entrada en el templo.

Los dispositivos establecidos por Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja, con el apoyo de Policía Local y Policía Nacional no registraron ninguna incidencia negativa al respecto, ni durante la recogida ni durante el desalojo posterior.