Jerez (Cádiz) reúne a miles de aficionados en la Fiesta Motera y entrega los Premios del Motor 2026

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, participa en la Gran Caravana Motera. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha asistido este sábado a la Gran Fiesta Motera, que ha reunido a miles de aficionados en la Alameda Cristina. La jornada ha comenzado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto con la Gran Caravana Motera, en la que la regidora ha participado junto a numerosos motoristas, y ha continuado con la entrega de los VIII Premios del Motor Ciudad de Jerez.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, estos galardones han sido concedidos a los pilotos José Antonio Rueda y Jorge Lorenzo --este último ausente por enfermedad--, al empresario Jesús Ruiz Ferreiro y al periodista Juan Antonio Lladós, en reconocimiento a su trayectoria y su vinculación con el mundo del motor y el circuito jerezano.

Durante la entrega de premios, García-Pelayo ha dado la bienvenida a los asistentes y ha felicitado al Consejo Local del Motor por la organización, destacando su labor de promoción del motociclismo durante todo el año. Asimismo, ha puesto en valor la trayectoria de los galardonados y ha destacado que "Jerez, es una ciudad que vibra igual que el Circuito". "Hay conciertos, berza y exposición en Los Claustros, hay mucha música y mucha diversión", ha avanzado.

Por su parte, el vicepresidente ciudadano del Consejo Local del Motor, Pepe Hermosín, ha recordado que el pasado miércoles se celebró "la Gala del 40 aniversario del Circuito de Jerez con pilotos leyendas y muchísimas personalidades y todos coincidían en lo mismo, hay muchos circuitos en el mundo, pero el nuestro es el mejor del mundo, pero no es el mejor porque tenga el mejor asfalto, porque tenga el mejor clima, es el mejor por la afición que es la mejor".

García-Pelayo, acompañada del vicepresidente ciudadano del Consejo Local del Motor, Pepe Hermosín, premiados y jurado ha dado comienzo la ceremonia de entrega con la entrada al escenario de José Antonio Rueda Ruiz quien ha recibido el Premio del Motor Ciudad de Jerez 2026 que distingue los méritos deportivos, culturales o empresariales relacionados con el mundo del motor durante el último año.

El piloto José Antonio Rueda, natural de Los Palacios, ha agradecido el reconocimiento recibido "delante de la afición y en este fin de semana del Gran Premio de Jerez", destacando su especial vínculo con el circuito jerezano, donde logró su victoria en Moto3. "Voy a llevar siempre conmigo este reconocimiento y todas las veces que he venido desde pequeño", ha señalado.

La ceremonia ha continuado con la intervención del empresario Jesús Ruiz Ferreiro, distinguido con el Premio del Motor Ciudad de Jerez 2026 por su contribución al desarrollo del sector y al prestigio del Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Ruiz ha subrayado su vinculación con la ciudad, donde ha desarrollado su trayectoria profesional durante cuatro décadas, y ha puesto en valor el papel del tejido empresarial en el mantenimiento y proyección del circuito. "El motor es una forma de vivir la vida y disfrutarla", ha afirmado.

Por su parte, el periodista Juan Antonio Lladós ha recogido el premio honorífico, que reconoce la labor de difusión del mundo del motor a nivel local, nacional e internacional. Durante su intervención, ha destacado el carácter único del circuito jerezano, especialmente por su afición y ambiente, que ha calificado como "incomparables".

El acto ha concluido con una fotografía conjunta de los galardonados junto a representantes del Gobierno municipal y del jurado. La jornada ha continuado con actuaciones musicales y sesiones de DJ en el marco de la Fiesta Motera, que ha incluido también la actuación del grupo Maestros Cerveceros, en homenaje a los vecinos de Grazalema afectados por los temporales registrados a comienzos de año.