Zapatero reivindica la "convicción y dignidad" de Montero para liderar Andalucía frente a la política "de performance"

El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero en el acto del PSOE celebrado en Jaén. - C.G./EUROPA PRESS

JAÉN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que la secretaria del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, tiene "la convicción como regla, la lealtad como actitud, el compromiso como escuela y la dignidad y la decencia como trayectoria" frente a la política "de performance"., al tiempo que ha augurado "sorpresas" en estas elecciones.

Así lo ha indicado este jueves en un acto público de precampaña en Jaén, donde ha intervenido junto a la propia Montero, el cabeza de lista por la provincia, Francisco Reyes, y el secretario general del PSOE local, Julio Millán.

Rodríguez Zapatero ha expresado su "admiración" por la exvicepresidenta del que ha calificado como "el mejor gobierno", donde ha sido "la mejor ministra de Hacienda para la autonomía de Andalucía y de todas las comunidades autónomas" y con el que se han conseguido "cifras récord" en materia de desarrollo y crecimiento económico. Y ello, además, teniendo que hacer frente a situaciones como la pandemia, la guerra en Ucrania o ahora en Irán.

"En la gestión de la economía, en la modernización de España, en su proyección internacional, éste es el mejor gobierno que ha tenido este país", ha subrayado, no sin animar al presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, a "que vaya al debate" con ella para confrontar "cara a cara", incluido sobre el modelo de financiación, y no haciendo "la campaña con todo ese poderío mediático".

En este sentido, se ha mostrado orgulloso de la historia escrita por el PSOE, por la democracia a la que ha contribuido y "del momento de España", sin echar "tierra a nadie, ni a ninguna comunidad autónoma, ni a ningún gobierno de Andalucía" porque el objetivo es que "vaya adelante, mejore".

"Queremos que, cuando empiece la campaña, se debata, se haga una democracia deliberativa, no descalificativa. Se contrasten ideas e historia, objetivos y compromisos", ha asegurado el expresidente, quien destacado que su partido puede debatir sobre todo, logros y memoria, frente a un PP que no puede hablar de historia "porque no tiene casi ninguna página interesante para España".

Además, ante las elecciones del 17 de mayo, ha recalcado que "la Junta de Andalucía no es una gestoría, es un gobierno político", punto en el que ha considerado que en este momento histórico con necesarios "gobiernos, no sólo en España, sino en Andalucía, en cada sitio, en cada alcaldía, que tengan el coraje, la dignidad y la valentía de defender la paz y denunciar la locura de la guerra y de las víctimas mortales".

"Lo mejor de Andalucía y de España se ha construido cuando ha habido una sensibilidad solidaria hacia el resto de pueblos y de países que lo pasan mal", ha declarado. De ahí que también haya valorado el "coraje" de Pedro Sánchez "en favor de la paz, de la cooperación, de no a la carrera armamentista" y del respeto a la vida de inocentes.

"Más hospitales, más residencias, mejores universidades, mejores pensiones, mejores salarios, más dignidad de los trabajadores. Y os puedo decir, no es compatible, por eso, claro, el PP no dice nada. No, no pueden hablar ni del pasado ni del presente, sólo de Pedro Sánchez", ha afeado.

"PACTO IGNOMINIOSO" SOBRE PRIORIDAD NACIONAL

Como también ha criticado que se pretenda "clasificar legalmente a las personas de primera y de segunda" con el "pacto ignominioso (entre PP y Vox en Extremadura y Aragón) que llaman la prioridad nacional". Supone "a superioridad" de quienes "tienen la nacionalidad española a la gente que está trabajando aquí dignamente", realizando diversas tareas, que llegan "de una vida dura" buscando un futuro, como lo hicieron tantos españoles en el pasado.

"A esos les quieren decir: no usted a la cola, usted es de segunda categoría para tener una ayuda social, una vivienda, para acceder a la educación. Eso no es España, eso no son los españoles ni las españolas, eso no es la democracia, eso no es la dignidad de los derechos humanos. Es inconstitucional", ha aseverado. Y la "mejor prueba" de que es así es que los dirigentes del PP "ya salen a explicarlo y no pueden explicarlo".

Frente a esa postura, ha hecho hincapié en el compromiso del PSOE con la igualdad y ha pedido a la ciudadanía que cuando vaya a votar, entre otras cosas, "piensen en quién ha movilizado, en quién ha liderado, en quién ha apoyado, en quién ha ayudado".

"Igual que la página del referéndum andaluz, igual que la página de nuestras leyes, igual que la página de la conquista del fin de la violencia, igual que la página de la Ley de Memoria Histórica, ahora quedará ya en la página de la historia del diccionario del Partido Socialista: hubo un presidente del gobierno que le dijo no a Trump, no al incremento armamentista, no a la guerra", ha resaltado.

Unas políticas socialistas en las que también ha enmarcado la construcción de servicios públicos como la sanidad o la regularización de personas inmigrantes. Un proceso que "reconoce la aportación a España", lejos de la "hipocresía" del PP, que también se refleja en sus críticas al viaje de Sánchez a China, donde también han estado dirigentes 'populares, o en sus análisis negativos sobre el empleo, mientras destacan su carácter positivo en las comunidades donde gobiernan.