El PP se reúne con agricultores en Vícar (Almería) y reivindica el campo: "el 17M no podemos hacer experimentos"

1081095.1.260.149.20260423225450 El candidato del PP de Almería al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco; la eurodiputada Carmen Crespo y el portavoz del PP en Vícar, José Manuel Manzano, durante un encuentro con agricultores en el municipio de Vícar. - PP ALMERÍA

VÍCAR (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP de Almería al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco; la eurodiputada Carmen Crespo y el portavoz del PP en Vícar, José Manuel Manzano, han mantenido un encuentro con agricultores en el municipio de Vícar para analizar la situación del sector y sus retos de futuro. Durante la reunión, han advertido que de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo "no podemos hacer experimentos ni jugárnosla".

Por su parte, Fernández-Pacheco ha destacado el papel del PP en la provincia señalando que "somos el principal instrumento de la sociedad almeriense para mejorar su vida gracias a la confianza que los ciudadanos depositan en nosotros elección tras elección, y trabajamos cada día para no defraudarla".

En este sentido, ha puesto como ejemplo a la cooperativa Vicasol, asegurando que "queremos ser como ella, útiles a las familias de Almería, defendiendo siempre el interés de los agricultores y tomando decisiones que beneficien a las personas".

El candidato popular ha subrayado la importancia de las elecciones del 17 de mayo, afirmando que "nos jugamos elegir a quienes van a legislar sobre cuestiones fundamentales como la agricultura, la pesca, la sanidad o la educación, por lo que no podemos hacer experimentos ni jugárnosla".

Asimismo, ha puesto en valor el papel de la agricultura en la provincia, indicando que "ha transformado nuestro paisaje y nuestra sociedad, es el mayor generador de empleo y riqueza, y debemos cuidarla y protegerla escuchando al sector y dando soluciones reales".

Fernández-Pacheco ha recordado que durante esta legislatura se ha impulsado el primer Plan de Frutas y Hortalizas de Invernadero, algo que "nunca hizo el PSOE", y ha criticado la "falta" de inversiones en etapas anteriores, asegurando que "Almería fue castigada durante años".

En relación a los problemas actuales, ha señalado que "ante situaciones como el 'trips parvispinus', el Gobierno de Juanma Moreno ha actuado con responsabilidad, creando grupos de trabajo y destinando 22,5 millones de euros para ayudar a los agricultores".

El candidato del PP almeriense ha insistido en que "para poner en marcha estas ayudas es fundamental contar con presupuestos, algo que en Andalucía ocurre cada año, a diferencia de lo que sucede en España", y ha advertido del riesgo de "inestabilidad" si no se logra una mayoría suficiente.

"No nos podemos acostumbrar a la crispación, a los insultos y a la división que vemos en la política nacional. En Andalucía eso no pasa y también nos lo jugamos el 17M", ha afirmado, añadiendo que "nuestro principal enemigo es el exceso de confianza".

Por su parte, Crespo ha mostrado su respaldo a Fernández-Pacheco asegurando que "es la persona idónea para defender los intereses de Almería", toda vez que ha destacado que "con Moreno la provincia ha pasado a estar en el centro de las decisiones, algo que no ocurría con los gobiernos socialistas".

"NO TODO ESTÁ HECHO"

La eurodiputada ha subrayado que "no está todo hecho y es fundamental lograr una mayoría suficiente para seguir avanzando", recordando que "el Gobierno andaluz ha realizado importantes inversiones en agua, agricultura, sanidad y educación, muy alejadas de la gestión del PSOE".

Además, ha criticado la "falta" de apoyo del Gobierno de Sánchez a la provincia en materia hídrica e infraestructuras, señalando que "mientras la Junta ha actuado, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha frenado proyectos y ha perdido fondos europeos".

Finalmente, Manzano ha agradecido "el compromiso del Gobierno de Moreno con Vícar", destacando que "en siete años se han invertido 76 millones de euros en el municipio, mejorando servicios, infraestructuras y bajando impuestos". "El PP le sienta bien a Vícar", ha valorado, concluyendo que "el municipio está mejor y no podemos perder esta senda de crecimiento gracias al impulso del Gobierno andaluz".