Repullo (PP-A) ensalza "la vía andaluza de Juanma Moreno" para que "Córdoba siga avanzando entre todos"

El candidato por Córdoba a las Elecciones Andaluzas del 17M y secretario general del PP-A, Antonio Repullo. - PP-A

CÓRDOBA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de la candidatura del PP de Córdoba a las Elecciones Andaluzas del 17M y secretario general del partido en la región, Antonio Repullo, ha ensalzado este jueves "la vía andaluza de Juanma Moreno" para que "Córdoba siga avanzando entre todos", durante el acto en el que ha sido presentado por el oncólogo Juan de la Haba ante amigos, familiares y la sociedad cordobesa.

Según ha detallado el PP en una nota, el patio trasero de El Bandolero, en pleno casco histórico de la capital y a escasos metros de la Mezquita-Catedral, ha acogido esta tarde "un acto fuera de los moldes habituales de la política", con la presentación de la candidatura de Antonio Repullo.

Lejos del formato tradicional del acto político, el PP de Córdoba ha adoptado la forma de "una conversación íntima y pública a la vez", conducida por el oncólogo Juan de la Haba, quien ha acompañado y presentado a Repullo "de una forma muy especial" ante una sala repleta de personas que, en palabras del propio candidato, "no han venido a un acto convocado por un político en su vida" y que tienen distintas sensibilidades políticas.

Bajo el título 'Aprender a mirar', Repullo ha articulado un discurso centrado en "el valor del largo plazo, la escucha real a la sociedad y la oportunidad histórica que tiene Córdoba para seguir transformándose sin perder su identidad". Ha evocado "la historia de convivencia entre culturas de la ciudad como modelo de política posible".

El candidato ha repasado su trayectoria como primer delegado del gobierno del PP de Andalucía de la Junta en Córdoba --etapa en la que impulsó proyectos como la conversión del antiguo Hospital de San Sebastián en el actual Palacio de Congresos-- y ha destacado la importancia de "la política que trasciende" con ejemplos como "la necesidad de electrificación en Córdoba y provincia, además del agua". Como también, "la reindustrialización liderada por Juanma Moreno".

Y como secretario general del PP-A junto al presidente Juanma Moreno, período en el que lidera "la renovación interna del partido con iniciativas como los micro foros de 'Andalucía a tu lado', que han trasladado la voz de la sociedad civil al núcleo de la toma de decisiones".

"UN COMPROMISO PERSONAL E IRRENUNCIABLE CON CÓRDOBA"

Con un tono marcadamente personal, Repullo ha subrayado su vínculo con la ciudad, asegurando que no se mueve de ella, a la vez que ha relatado que, "pese a las presiones" para trasladar su residencia a Sevilla durante la etapa en la Secretaría General, optó por mantenerse en Córdoba.

El candidato ha prometido al auditorio una sola cosa: "No os voy a fallar. Defenderé a Córdoba siempre. Desde donde esté". Una declaración de intenciones que ha recibido una cálida respuesta por parte de los asistentes.

JUAN DE LA HABA: "UNA MIRADA DIFERENTE QUE GENERA ESPERANZA"

El oncólogo Juan de la Haba, encargado de presentar al candidato, ha destacado "la honestidad y la generosidad como los rasgos que definen a Repullo en opinión de quienes han trabajado con él". Ha trazado "un paralelismo con la crisis de la democracia en la Grecia antigua para reivindicar la necesidad de volver al mundo de las ideas con los pies en el suelo".

De la Haba ha concluido su intervención recurriendo a "la distinción filosófica entre el futur --lo planificado y previsible-- y el avenir --lo abierto, lo que emerge del encuentro y la escucha--" para augurarle a Repullo "un magnífico futur y un muy interesante avenir".

UNA CANDIDATURA NACIDA DESDE LA CIUDADANÍA

La candidatura de Antonio Repullo al Parlamento de Andalucía por Córdoba se enmarca en el proyecto del PP de Andalucía liderado por Juanma Moreno de cara a las próximas elecciones autonómicas del 17M. Repullo ha reiterado que su trabajo se construirá "llamada a llamada, persona a persona, proyecto a proyecto, desde la cercanía con una red de ciudadanos" que considera su "verdadero equipo".

"Mujeres y hombres que representan y defienden de manera fiel lo que la sociedad cordobesa espera, quiere y confía en obtener el PP de Andalucía", ha trasladado, para agregar que son "personas preparadas, personas comprometidas que llevan mucho tiempo escuchando a la sociedad con mucha responsabilidad, que siempre han dado la cara y que son ejemplo de esa gestión seria, moderada y dialogante, que no es más que la vía andaluza de Juanma Moreno que está transformando esta comunidad en una tierra orgullosa de sí misma, repleta de oportunidades y con un gran futuro por delante".

Así, Repullo y todo su equipo afrontan "con toda la ilusión" estos 24 días que quedan hasta que el 17 de mayo se abran las urnas, ·"teniendo muy presente que ante los líos que traen los partidos que quieren desestabilizar Andalucía, el PP de Andalucía ofrece estabilidad y confianza, porque la estabilidad es lo que mejor le sienta a Andalucía", ha aclarado, para remarcar que "la estabilidad genera confianza y esa confianza es lo que hace que haya progreso y que Córdoba siga avanzando entre todos, con la fuerza de Andalucía y la vía andaluza de Juanma Moreno".

En definitiva, la candidatura del PP de Córdoba liderada por Antonio Repullo nace así, entre su familia, la familia del PP y amigos, "de todo lo que hemos vivido juntos, de todo lo que hemos construido y de la certeza de que todavía queda mucho por hacer", ha dicho el candidato.

"No será fácil; nunca lo ha sido", ha advertido, "pero con este equipo, con vosotros, con Juan de la Haba, que tan bien conoce lo que significa enfrentarse a lo difícil; con vuestra energía, con vuestro compromiso, con esa red de personas extraordinarias que sois cada uno de vosotros, sí es posible". "Esta es nuestra gente y estamos juntos para ganar por nuestra ciudad y por nuestro futuro", ha subrayado el candidato.