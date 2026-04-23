Abascal defiende la "prioridad nacional" para los andaluces: "Lo enfermizo es abandonar a los españoles humildes"

El Presidente Nacional De Vox, Santiago Abascal, Y El Candidato De La Formación A La Junta De Andalucía, Manuel Gavira, Y El Cabeza De Lista Por Huelva, Rafael Segovia. - CLARA CARRASCO/EUROPA PRESS

HUELVA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este jueves en Huelva que su formación va a gobernar "por España y por Andalucía" con "prioridad nacional", toda vez que se ha mostrado sorprendido por el "escándalo" sobre esa afirmación tras el pacto en Extremadura y Aragón porque considera que es "algo de sentido común" y que "lo escandaloso" es "discriminar y abandonar a los españoles humildes" y "no la prioridad nacional".

Así lo ha manifestado en un acto público celebrado este jueves en Huelva, junto al candidato de la formación a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, donde se ha referido a la regularización de inmigrantes y ha dicho que "lo enfermizo es que nuestros gobernantes nos quiten los impuestos para pagar a los de fuera y para abandonar a los españoles humildes" y ha aseverado que las "explicaciones" las tiene que dar PP y PSOE que tiene que "pedir perdón ante los españoles por haberles traicionado durante tanto tiempo".

En este sentido, ha subrayado que "los marroquíes son los primeros en su país", por lo que considera "normal" que los españoles "lo sean en su nación". "No tengáis ninguna duda que nos vamos a dejar la piel hasta que los españoles sean la prioridad de los gobiernos de la nación, de los gobiernos regionales y de los ayuntamientos en toda España".

"Hasta que todos los políticos de España, desde los que están en el Congreso hasta los que están en el último ayuntamiento, se pongan al servicio de la patria y al servicio de los españoles y no al servicio de los de fuera, de los ilegales y al servicio de tiranos de otros lugares. Como no les basta con robarnos, han decidido alterar nuestro censo electoral para ganar unas elecciones y para robar la voluntad de los españoles", ha manifestado.

Abascal ha señalado que el PSOE "se ha quitado la careta. Y por supuesto les ofrecen las ayudas sociales y las ayudas a la vivienda que no llegan a los españoles más humildes". "Han decidido traicionar a nuestro pueblo porque lo odian, porque no pueden pisar las calles de España".

"Han decidido sustituir al pueblo español, vendernos y traicionarnos. Y no vamos a consentirlo y lo vamos a detener", ha aseverado antes de lamentar que la "referencia internacional de España" es "ser aplaudidos por los talibanes, por los ayatolás, por Hamas" y que "esos que nos hablan de democracia ahora convierten a China en la referencia de España".

Algo, que, a su juicio, "solo obedece a la necesidad del presidente del Gobierno de que no se hable de su corrupción, de la de su familia, de la de sus amigos, de sus mentiras y de sus traiciones" y asegura que el gobierno está "atrincherado en el búnker de la Moncloa". "Es que el Gobierno de España ha sido secuestrado por una mafia corrupta, mentirosa y traidora que llegó al poder", toda vez que ha dicho que Feijóo hace oposición "a tiempo parcial".

"Nosotros estamos aquí no para levantar una bandera de la derecha, para defender los intereses de los españoles, para hablar de cosas concretas. Hay otros que se agarran a cualquier conflicto y están todo el día hablando de Groenlandia, de Irán y de cualquier cosa que pasa fuera y lo de dentro les importa poco porque dentro han traicionado mucho y han robado más. Entonces no quieren que hablemos de los problemas reales", ha manifestado.

Al respecto, se ha referido a los "problemas reales" de los Españoles como los de "los jóvenes que no tienen un trabajo que les permita pagar una vivienda y que tienen que irse de España" de los problemas "de los mayores que tienen unas pensiones, que han trabajado durante toda su vida y que ahora les quieren comprar con unas migajas" pero que "no se dejan comprar porque quieren seguridad en las calles, unos servicios públicos adecuados, quieren atención en la sanidad y quieren que sus nietos sean los primeros en España".

"Estamos aquí para decir que se puede recobrar la esperanza en Andalucía y en España, que puede haber unos jóvenes con futuro, que puede haber unos abuelos reconocidos y que caminan tranquilamente por las calles, que puede haber mujeres paseando tranquilamente también por nuestras plazas, como ha ocurrido siempre en España, sin que vengan los de siempre a decir cómo tienen que vestir o agredirlas o acosarlas. Y estamos aquí para decir con mucho orgullo y sin ningún miedo que en España los primeros son los españoles", ha enfatizado.

"NO HAY CAMBIO REAL EN ANDALUCÍA"

Abascal ha asegurado que el cambio "verdadero" no se ha producido en Andalucía con el PP "porque lo que ha ocurrido únicamente es una alteración en las sillas, pero las políticas principales no han cambiado".

"A Andalucía se lo quieren robar todo, le han robado los socialistas durante 40 años y había un PP incompetente e impotente, incapaz de echar a los socialistas durante cuatro décadas. Tuvo que llegar Vox para que existiera una suma y el PSOE más corrupto de España abandonase el poder" y "ahora os quieren robar la verdadera identidad de Andalucía" pero que Vox "no viene a aplaudir a una patria islamista de un tal Blas Infante".

"Venimos a aplaudir a la Andalucía española, a la Andalucía de Fernando III, a la Andalucía de los Reyes Católicos, a la Andalucía que se reconquistó al islamismo durante siglos, a la Andalucía que tiene una identidad española, una identidad cristiana, una Andalucía europea, una Andalucía occidental", ha dicho antes de asegurar que "el primer problema de Andalucía se llama Pedro Sánchez".

Abascal ha insistido en que "lo que se decide" el 17 de mayo es "si se apuesta por la prioridad nacional, eso es lo que se vota", y ha pedido "un gran respaldo para poder cambiar las cosas de verdad", de forma que "los españoles sean los primeros en el acceso a ayudas, vivienda y servicios en su propia tierra".

"Aquí está el señor Juanma Moreno que se ha tirado durante semanas reprochando que no había pactos. Pues ya hay pactos en Extremadura y en Aragón. Y ahora dice que no le gustan los pactos. Me parece bien, le agradecemos que sea claro, que diga que le parece bien Mercosur como lo hace. Le agradecemos que se saque una foto con Von der Leyen. Le agradecemos que sea claro ante los andaluces y les diga que está de acuerdo con todo aquello que está condenando a muchas explotaciones ganaderas y agrícolas", ha dicho.

Asimismo, ha remarcado que le "agradece también" que "diga que tiene un corazón muy grande para atender a los de fuera y parece que muy pequeño para atender a los de dentro, especialmente a los españoles y a los andaluces que necesitan una buena sanidad". "Le agradecemos que lo diga fundamentalmente no porque nos parezca bien, sino porque eso es muy bueno para que los andaluces el próximo 17 de mayo voten sabiendo lo que votan", ha concluido.

"EL PP NO DEROGA LEYES IDEOLÓGICAS"

Por su parte, el candidato de Vox a la presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, ha lamentado que en Andalucía "no se ha derogado ni una sola ley ideológica del PSOE, por eso aquí seguimos pagando impuestos altos y todos los chiringuitos socialistas están intactos". Asimismo, ha advertido que "tenemos un gobierno que sigue promoviendo la inmigración masiva, que sigue abrazando el fanatismo climático y la Agenda 2030 que arranca olivos para poner placas solares".

En referencia a las próximas elecciones del 17 de mayo, Gavira ha afirmado que el suyo sería "un gobierno que se dedique a desregular y a terminar con toda la burocracia inútil para poner la Junta de Andalucía al servicio de los andaluces, que se dedique a bajar impuestos y se apriete el cinturón para que a los jóvenes les sea más fácil acceder a una vivienda, y que defienda el campo y a la industria del pacto verde y de Mercosur".

Finalmente, ha dicho que "para gobernar hay que tener claras las prioridades, hay que ser valiente". "Todo esto no es una cuestión de izquierdas o de derechas, es una cuestión de sentido común", ha sentenciado.



