Montero pide convertir en votos la "indignación" por los servicios públicos: "No seré la presidenta del conformismo"

María Jesús Montero y José Luis Rodríguez Zapatero (c), en el acto público del PSOE celebrado en Jaén. - C.G./EUROPA PRESS

JAÉN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha considerado que la "indignación" por la situación de servicios públicos como la sanidad hay que "convertirla en votos, en participación y protagonismos de la ciudadanía".

"No voy a ser la presidenta del conformismo ni de la resignación. Voy a ser presidenta para transformar Andalucía, proteger a la mayoría social y dar igualdad de oportunidades", ha asegurado este jueves en un acto público en Jaén, donde también ha intervenido el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Montero ha destacado que "la gente está cansada de la apariencia" y de "sonrisas huecas que no dan a las necesidades de los ciudadanos respuestas concretas" para mejorar la vivienda, la sanidad, la educación, la dependencia o la justicia gratuita.

Por ello, ha defendido "un gobierno que empatice, que sea capaz de conectar con la realidad de miles y miles de ciudadanos". En este sentido, ha declarado que "la única alternativa real en Andalucía se llama PSOE y todo lo que no sea esa alternativa, será un drama para la mayoría social".

"No vamos a permitir que el PP nos lleve al colapso de los servicios públicos", ha subrayado, no sin considerar que "quiere privatizar y hacer negocio con la sanidad, la educación y la dependencia". Al hilo, ha apuntado que "van a meter el copago, van a quitar prestaciones de la cartera de servicios" y se volverá a "a la beneficencia, a una sanidad para pobres".

Frente a ello, ha expresado el compromiso del PSOE con la política como herramienta "para transformar la realidad, proteger a la mayoría social" y "dar igualdad de oportunidades", de modo que, "al menos en lo básico, que cada uno tenga garantía de que va a tenerlo asegurado si las cosas vienen mal dadas".

En este contexto, ha garantizado que el PSOE pondrá en marcha el nuevo hospital de Jaén y hará que "vuelvan las plantillas a los hospitales de alta resolución" de la provincia, así como que "aumenten las especialidades en los centros hospitalarios de Linares, Úbeda y Jaén", este último "saturado" como consecuencia de la gestión del PP.

Montero, además, se ha referido a la visión del PP sobre que la alternativa a Moreno "es que haya lío": "Lío es esperar dos años a que te vea el neurólogo, lío es no poder acceder a la FP pública, lío es autorizar en Andalucía universidades privadas sin calidad, lío es lo que monta todo el día el PP viviendo de la confrontación", ha recalcado.

Así las cosas, ha puesto de relieve que no va "a ser la presidenta del conformismo ni de la resignación", sino "para transformar Andalucía". Una comunidad y una provincia, la de Jaén, a la que "le sienta bien un gobierno socialista".

"Y yo voy a venir para inaugurar con Julio Millán el Tranvía y la Ciudad Sanitaria de Jaén, después de un Moreno que no se ha preocupado de esta provincia con miles de incumplimientos", ha subrayado la secretaria general del PSOE-A.

DOS MODELOS

Por su parte, el candidato número uno del partido al Parlamento andaluz por Jaén, Francisco Reyes, ha garantizado que esta provincia "va a darlo todo para que María Jesús Montero sea la presidenta de la Junta".

Lo hará ante "unas elecciones clave para los andaluces", en las que se elige un modo de gobernar. Sobre el del PP y Moreno, ha señalado los "más de 83.000 jiennenses en lista de espera sanitaria, la mitad de los quirófanos cerrados, Jaén es la última en médicos por habitante y citas a 15 días en centros de salud".

"Pero también ha cerrado siete centros educativos, 234 unidades de infantil y primaria, tiene más de 3.500 jiennenses en espera de la dependencia y hay siete universidades privadas mientras intentan cargarse a la Universidad de Jaén", ha manifestado

Reyes también ha preguntado "qué le ha hecho Jaén a Moreno" para este "maltrato", puesto que en Málaga está construyendo el tercer hospital, va a poner en marcha el Materno-Infantil en Huelva y ha inaugurado la ampliación del Hospital de Marbella, mientras que en Jaén "están haciendo una lavandería".

A ello ha sumado que estas dos legislaturas han supuesto años de la Junta "sin autovías, sin un euro para el Cetedex y con un tranvía que lo sacan ahora a pasear todos los días después de siete años".

"Tenemos una gran oportunidad el 17 de mayo que no vamos a dejar pasar. Vamos a darle la vuelta a las encuestas. Si salimos a la calle y logramos que la gente vote lo que le interesa a la mayoría, María Jesús Montero será la próxima presidenta de la Junta de Andalucía", ha incidido.

LA GRAN ESTAFA

De su lado, el alcalde de Jaén y secretario general del PSOE local, Julio Millán, ha agradecido a Montero los 7.000 millones que llegarán a Andalucía y Extremadura para paliar los daños del temporal y los ha contrapuesto a la escasa capacidad de inversión del PP en la Junta.

"Moreno, lo de cumplir con sus compromisos cortito, en Jaén lo sabemos bien", ha dicho, no sin añadir que "están enfadados" porque los socialistas ganaron las elecciones y, tras pasar a la oposición por el pacto PP-JM+, recuperaron la Alcaldía con una moción de censura.

Millán ha lamentado que la Junta "es un gobierno fantasma, la gran estafa" y ha ofrecido "ejemplos": la Ciudad de la Justicia, las Termas de Jabalcuz, el colector de los puentes, el tranvía, los distribuidores, la rehabilitación de vivienda". "Por eso perdieron la Alcaldía", ha indicado.