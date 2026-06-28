Jerez y Marruecos fijan nuevas alianzas para potenciar el sector ecuestre

La alcaldesa se reúne con responsables de la Sociedad Real de Fomento del Caballo (Sorec) y acuerdan trabajar en proyectos conjuntos - AYTO.DE JEREZ

JEREZ, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha aprovechado la visita a Tánger de una delegación jerezana durante esta pasada semana para mantener una reunión de trabajo con responsables de la Sociedad Real de Fomento del Caballo (Sorec), empresa pública de referencia en Marruecos en materia de promoción, apoyo y profesionalización del sector ecuestre en el país norteafricano.

García-Pelayo, que ha estado acompañada por el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y el subdirector del Libro Genealógico del caballo de Pura Raza Española, Pedro J. Azor, de la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE), ha destacado que "con esta reunión se pretendía afianzar más los lazos de unión que ya existen, tras los acordados en diferentes convenios de colaboración de la Sorec con Expasa Agricultura y Ganadería SME(propietaria de la Yeguada Cartuja- Hierro del Bocado), con la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre y con Ancee".

Sorec, al igual que Expasa con el caballo Cartujano, tiene la misión de la conservación del patrimonio genético de sus razas equinas, con un contacto continuo con la ciudad de Jerez, pero siendo este encuentro de esta semana el primero con el Ayuntamiento, por lo que han destacado la importancia del mismo y su agradecimiento a la alcaldesa por el interés mostrado y su visita a Tánger, trasladando que devolverán dicha visita de cara a poder firmar un protocolo general que consolide esta relación institucional, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Por tanto, esta primera reunión ha servido para fijar nuevas alianzas en un contexto en el que ambos territorios son reconocidos internacionalmente por su tradición ecuestre, donde se une la calidad de su cabaña equina, sus infraestructuras especializadas y la celebración de eventos de relevancia nacional e internacional relacionados con el caballo.

La alcaldesa ha defendido que "el interés común que compartimos en la defensa y promoción del caballo, vinculado al desarrollo económico, turístico, cultural y formativo nos hace considerar establecer un marco estable de colaboración que favorezca el intercambio de experiencias y el desarrollo de proyectos conjuntos entre los ecosistemas ecuestres de Jerez y Marruecos".

García-Pelayo ha explicado que "hay muchos puntos en común en los que se puede trabajar" como son la formación, algo que ya ocurre de manera periódica por parte de instructores de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre en Marruecos auspiciada por la SOREC, y con la formación de jinetes marroquíes aquí en Jerez potenciando las instalaciones de Sementales, de manera complementaria.

Por ello, García-Pelayo ha invitado a la SOREC a participar en diferentes encuentros ecuestres que impulsa Jerez y a promover la participación de delegaciones institucionales, empresariales y profesionales en las actividades programadas con motivo de la Feria del Caballo.

Para ello, se trabajará en encuentros y misiones comerciales entre ganaderías, yeguadas, empresas de equipamiento ecuestre, artesanos vinculados al sector, empresas turísticas, organizadores de eventos y espectáculos ecuestres y centros de formación y entidades profesionales. De la misma manera, en este acuerdo también puede tener cabida favorecer al sector artesanal y tradicional, a sus profesionales, para que sean conocidos por una entidad, la Sorec, con más de 20 años de vida (se creó en 2003) y que se mira en el modelo de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre para seguir creciendo.

Con todo ello, García-Pelayo confía en que "de este encuentro salgan futuras actuaciones que sirvan para reforzar la imagen de Jerez en el exterior, a la par que contribuya a la generación de empleo y riqueza para la ciudad, en un sector en el que nuestra ciudad quiere seguir siendo un referente mundial".