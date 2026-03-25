Jerez refuerza en Semana Santa los desfibriladores en Carrera Oficial, vehículos de Policía y cofradías

Archivo - Una hermandad de la Semana Santa de Jerez a su paso por la Carrera Oficial en abril de 2025. ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El dispositivo especial de Seguridad de Semana Santa en Jerez de la Frontera (Cádiz), que se activará este jueves a las 12,00 horas y que estará vigente hasta el próximo Domingo de Resurrección, contempla como uno de los aspectos reforzados el incremento del número de desfibriladores a lo largo de la Carrera Oficial, en los vehículos radio-patrulla de la Policía Local, y en los dispuestos en los propios cortejos de las cofradías que procesionan este año.

En una nota, el Ayuntamiento de Jerez ha indicado que la ciudadanía se podrá consultar la ubicación de estos desfibriladores a través de la aplicación móvil Jerez Smart.

Para esta próxima Semana Santa se va a hacer énfasis en la señalización de las zonas en las que quedarán instalados estos aparatos de actuación en caso de emergencia cardíaca, estando disponibles en plaza Arenal, Gallo Azul, rotonda Casinos, alameda Cristina y calle Consistorio.

Estarán en todo momento custodiados por Protección Civil, vigilantes y Policía Local, que los utilizarán gracias a su formación oportuna en caso de necesidad.

Igualmente, varias hermandades tendrán desfibriladores en sus cortejos, tanto para uso en caso de emergencia en su propia procesión como para cualquier incidencia ciudadana. En concreto, contarán con estos aparatos las cofradías de Angustias, Borriquita, Transporte, Amor y Sacrificio, Candelaria, Cristo de la Sed, Cristo de la Viga, Cristo del Amor, Bondad, Clemencia, Judíos de San Mateos, Salvación, San Rafael, Prendimiento, Soberano Poder, Humildad, Redención, Veracruz, Buena Muerte, Santo Crucifijo, Misión, Nazareno, Exaltación, Mortaja y Piedad.

Estos desfibriladores se sumarán a los propios de los servicios de Cruz Roja ubicados en plaza Mamelón y plaza Esteve.