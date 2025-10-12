El Ayuntamiento trabaja en proyectos para reducir la población de mosquitos en dos parques de Jerez

Archivo - Un parque de Jerez cerrado por el temporal de viento en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) está trabajando, a través de la Delegación de Servicios Públicos y Medio Ambiente, en la puesta en marcha de varios proyectos para "estudiar, conservar, restaurar y aumentar la biodiversidad" en los parques de la Laguna de Torrox y de La Canaleja, que tienen como objetivo también "la lucha contra las plagas de mosquitos en estas zonas verdes, por su impacto en la salud pública".

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos y Desarrollo Sostenible, Jaime Espinar, ha explicado en una nota este domingo que este tipo de proyectos de biodiversidad son importantes "para mejorar los ecosistemas de estos espacios verdes de Jerez, hacerlos resilientes ante el cambio climático, y hacer de Jerez una ciudad cada vez más verde y sostenible".

Además, ha destacado que "estos proyectos van a encarar el problema de las plagas de mosquitos de Jerez, en verano sobre todo, desde un enfoque medioambiental y natural y contemplando este insecto como parte de la cadena alimenticia y de la polinización, no buscando su erradicación total, sino la reducción de su población promoviendo estrategias como la introducción de depredadores naturales", ha aclarado.

En los proyectos que se están impulsando desde el Ayuntamiento se contempla la instalación de refugios para fauna, concretamente para pequeños mamíferos y aves insectívoras. También se propone el fomento de insectos polinizadores, a través de la plantación de vegetación asociada y especies autóctonas, y la instalación de varios hoteles de insectos, como refugio para la reproducción e hibernación de insectos beneficiosos.

Del mismo modo, estos proyectos conllevan acciones divulgativas y de concienciación como charlas en centros educativos y asociaciones del entorno de los dos parques, dotación de material educativo y otras iniciativas como una jornada nocturna para reconocer las distintas especies de murciélagos o una charla divulgativa sobre control de plagas de mosquitos con un díptico informativo sobre tema.

Los proyectos de biodiversidad tienen como objetivo "incentivar los distintos tipos de vida que se pueden encontrar en un espacio o ecosistema y las interacciones que dan entre ellos".

Como en el caso de los proyectos que se van a poner en marcha en los parques de la Laguna de Torrox y en el parque de La Canaleja, este tipo de iniciativas implican la plantación de vegetación diversa para atraer a aves y determinados insectos polinizadores, la creación de jardines temáticos, la eliminación de especies invasoras, la instalación de refugios para fauna, la gestión integral del agua, el control de plagas a través de la atracción de depredadores naturales y otras soluciones basadas en la naturaleza, así como actividades formativas y de sensibilización.

MESA DE EMPLEO

Por otro lado, el Ayuntamiento de Jerez ha informado también este domingo en otro comunicado de una reunión de la 'Mesa de Empleo' presidida por la edil delegada del ramo, Nela García, que ha tenido lugar en las instalaciones de la propia Delegación de Empleo, Comercio y Consumo, situada en la Avenida Alcalde Álvaro Domecq.

Esta convocatoria ha contado con la asistencia de 41 personas pertenecientes a 32 asociaciones o fundaciones y tres empresas que han ofrecido información sobre los recursos que poseen, los programas que desarrollan y sus novedades, la formación que demandan determinados sectores y las necesidades con las que cuentan en los diferentes ámbitos, realizando también propuestas destinadas a la "estimulación del mercado laboral".

Según ha detallado el Ayuntamiento, uno de los temas más destacados de este encuentro ha sido "la exposición sobre los perfiles concretos que se reclaman y las dificultades que se observan a la hora de encontrar los idóneos".

En este sentido, la edil delegada de Empleo ha afirmado que "este órgano se ha comprometido a tratar de elaborar un análisis de los perfiles de los desempleados demandantes de empleo de la ciudad para garantizar la eficacia del trabajo conjunto enfocado en la inserción laboral".

Nela García ha resaltado que 'la 'Mesa de empleo', después de 12 años de funcionamiento, "se ha consolidado como un recurso donde se comparten todos los esfuerzos que en la ciudad se hacen por el empleo, desarrollando estrategias e iniciativas para potenciar los recursos disponibles".

"Es una herramienta útil para el diálogo, el intercambio de ideas, y la puesta en común de todos los aspectos relacionados con el mercado de trabajo a favor de políticas activas de empleo, y así lo demuestra el interés creciente por participar de organizaciones, colectivos, empresas y entidades", ha manifestado la delegada.

En esta ocasión, se ha contado con la aportación de 'Hogar La Salle', entidad que ha expuesto sus proyectos en materia de empleo y se ha nutrido de la información que se ha facilitado en este contexto.

La 'Mesa de Empleo' es un órgano que está trabajando a nivel técnico desde 2013 y que está constituida como una plataforma para "focalizar y atender las necesidades que afectan en materia de empleo a diferentes colectivos de la ciudad, coordinando y consensuando las intervenciones y estrategias con los diferentes actores para evitar la duplicidad de esfuerzos y poner en valor las herramientas disponibles", según han aclarado desde el Ayuntamiento.