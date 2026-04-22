La Junta destaca los 40 años del circuito de Jerez y su importancia en el binomio entre deporte y turismo

Archivo - El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y el director ejecutivo de Dorna, Carmelo Ezpeleta. ARCHIVO. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha destacado este miércoles la importancia que tiene el circuito de Jerez de la Frontera (Cádiz) para el binomio entre deporte y turismo en la gala por los 40 años de historia de estas instalaciones y su presencia en el calendario del Mundial de Motociclismo.

En declaraciones a los periodistas en Jerez, Arturo Bernal ha agradecido a todos los que han hecho posible en estos 40 años que este circuito sea "mítico, no solamente desde el punto de vista del Mundial sino también de automovilismo", ya que en ocasiones ha acogido pruebas de Fórmula 1.

"Hoy no solamente celebramos una fecha en el calendario, celebramos y reconocemos a pilotos, a mecánicos, a ingenieros, a profesionales del mundo del motociclismo y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha señalado el consejero, valorando que todos ellos "junto con un elemento fundamental que es la afición" han alzado a este circuito durante 40 años como "uno de los más importantes", y entendiendo que el Gran Premio de España "no sería posible sin un circuito como el de Jerez".

Según sus palabras, este trazado ofrece "un binomio perfecto entre deporte y turismo", además de su importancia en el plano económico, destacando que esta prueba atrajo el año pasado "a casi 50.000 visitantes", con una entrada total al circuito durante los tres días de más de 80.000 aficionados y un incremento en el número de visitantes del 15%.

A esto se añade el gasto medio por persona y día durante esos días, que fue de 112 euros, lo que da, en palabras del consejero, "un total de casi 18 millones de euros durante esos días" en Jerez y otrors puntos como El Puerto o Rota.

"Sin duda estamos hablando de una gran prueba, de un gran evento, de un gran hito, que no solamente aupa a Jerez sino también a toda Andalucía", ha afirmado, al tiempo que ha confirmado que el Gran Premio continuará con su presencia en el circuito hasta "mínimo 2031".

Para cerrar, el consejero ha señalado que esta gala viene a reconocer "a todos los que han hecho posible esta prueba durante estos 40 años, esta historia de este mítico circuito durante estos 40 años, que son, sin duda, la vuelta de reconocimiento de toda la historia que queda a este circuito de ahora en adelante".