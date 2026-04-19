Más de treinta actividades programadas para el Gran premio de España de Motociclismo en Jerez (Cádiz)

Cartel de las actividades programadas con motivo del Gran premio de España de Motociclismo en la Plaza del Arenal de Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) junto al Consejo Local del Motor pone en marcha una "amplia programación" de actividades para acompañar la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo 2026, que convertirá a la ciudad en el "gran punto de encuentro del motor" del 22 al 26 de abril.

Según ha valorado el Consistorio jerezano en una nota, la agenda combina "ocio, cultura, gastronomía, música, tradición motera y homenajes al Circuito de Jerez", con propuestas repartidas por distintos espacios del término municipal.

El objetivo de este programa, paralelo a la competición deportiva, es generar un "gran ambiente en la ciudad", con una oferta previamente consensuada con las entidades locales vinculadas al motociclismo. Con esta programación, Jerez "refuerza su imagen como capital del motor y amplía la experiencia del Gran Premio más allá del Circuito", llevando la celebración a las calles, plazas y espacios patrimoniales de la ciudad. En concreto, la programación puede ser consultada con más detalle en la web del Ayuntamiento desde 'www.jerez.es/motogp'.

Al hilo, el programa arranca el miércoles, 22 de abril, con la inauguración de la exposición de vehículos clásicos en los Claustros de Santo Domingo a las 12,00 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el domingo 26, con horario de miércoles y jueves de 10,30 a 13,30 horas y de 18,00 a 21,00 horas, y de viernes a domingo de 10,00 a 21,00 horas.

Ese mismo día, el Teatro Villamarta acogerá la Gala del 40 Aniversario del Circuito de Jerez, un acto con el que se cerrarán las celebraciones de esta efeméride y en el que se entregarán galardones a cuarenta personas representativas de la historia del circuito. La gala contará con alfombra roja, 'photocall' exterior, DJ y pantalla gigante para seguir el evento, con la apertura de puertas programada a las 18,00 horas.

El jueves 23 de abril tendrá lugar la caravana motera, con salida a las 18,30 horas, desde los aparcamientos exteriores del Circuito de Jerez y llegada prevista a la Alameda Cristina sobre las 19,15 horas. A continuación, a las 19,30 horas, se celebrará en ese mismo enclave la entrega de los octavos Premios del Motor Ciudad de Jerez, seguida de una fiesta de bienvenida motera con animación musical.

La Alameda Vieja acogerá del 23 al 26 de abril la celebración de una Feria Internacional de Food Truck con animación musical. En este espacio se instalarán distintos puestos temáticos de comida internacional, así como una barra de bebidas, y se desarrollará una programación de conciertos en horario de mañana, tarde y noche. Las actividades matinales estarán especialmente dirigidas al público infantil.

La programación arrancará el jueves con la inauguración a las 19,30 horas, seguida a las 20,45 horas de un tributo a Bon Jovi. El viernes, la jornada comenzará a las 14,00 horas con DJ 80 Music; continuará a las 19,45 horas con un tributo infantil a Luli Pampín; a las 20,45 horas con un tributo a ABBA; y finalizará a las 22,15 horas con un tributo a Camela.

El sábado, las actividades darán comienzo a las 13,15 horas con un pasacalles mágico infantil, seguido a las 14,15 horas de un tributo a The Beatles y a las 15,30 horas de un tributo a Loquillo. Por la tarde, a las 19,45 horas actuará DJ Barry; a las 20,30 horas tendrá lugar un tributo a Marea; a las 22,00 horas, un tributo a Extremoduro; y a las 23,30 horas, la actuación de Abocajarro. El domingo, la programación incluirá a las 13,15 horas el espectáculo de Zenón y, a las 14,15 horas, un tributo a Queen.

El viernes, 24 de abril, a las 19,00 horas, se entregarán en los Claustros de Santo Domingo los premios del III concurso Minibikergp. El sábado, 25 de abril, Jerez reforzará su vínculo con la gastronomía local con una degustación gratuita de berza jerezana maridada con vino de Jerez en la Plaza del Arenal, a partir de las 13,00 horas, en colaboración con la Asociación de Hostelería de Jerez y en el marco de la Capital Española de la Gastronomía 2026.

En concreto, la programación musical se desplegará en las plazas de la Asunción y del Arenal con conciertos. En la Plaza de la Asunción están previstos, el viernes, Space Surimi (20,00 horas), Mojinos Escozios (21,30 horas) y DJ Frany (23,30 horas), mientras que el sábado actuarán Decum (19,15 horas), Mario Díaz (20,30 horas), Tomasito (22,00 horas) y DJ Prezkik (de madrugada).

En la Plaza del Arenal actuarán el viernes Musho Gitano (19,30 horas), Spoticai (21,15 horas), Sonkale (23,00 horas) y DJ Prezkik (00,30 horas); y el sábado Malamanera (19,30 horas), Elioth (21,15 horas) y DJ Frany (23,00).

Asimismo, la Avenida Álvaro Domecq acogerá los días 24 y 25 de abril una zona de exhibición de motos y espectáculos de 'stunt'. Para ello, se procederá al corte de la vía en horario de tarde, desde la Plaza del Caballo hasta el cruce con la calle José Cádiz Salvatierra.

El viernes 24, las actividades comenzarán con Sugar Racing, que ofrecerá exhibiciones de minivelocidad, pitmotard y supermotard de 17,00 a 19,00 horas, seguidas de un espectáculo de 'stunts' de 20,00 a 21,30 horas.

El sábado 25, la programación continuará con la Escuela de Motociclismo de Jerez en el mismo horario de tarde, cerrando la jornada con la actuación de SoloFlow Freestyle de 20,00 a 21,30 horas.

Por otro lado, la Avenida Europa será escenario de una gran activación durante los días 24 y 25 de abril, en horario de 12,00 a 02,00 horas, con actividades que incluirán animación musical, 'stands', atracciones y 'foodtrucks'. El viernes contará con la participación de DJ Mori, DJ Paquito Moreno, el Grupo 20 de abril, Dani Devil DJ y Toni Rubiales, mientras que el sábado actuarán Batanero, Antonio Narváez, Elsueco, DJ Mori y Andre Lupion.

El viernes, 24 de abril, a partir de las 13,00 horas, tendrá lugar la fiesta de bienvenida del Motoclub CBR 1000 en la Discoteca El Hoyo. El viernes 25 de abril, a partir de las 13,00 horas, se celebrarán la fiesta de bienvenida del Motoclub Sin Gasolina en Botarate Bar y la fiesta de bienvenida del Motoclub Cerdos Ibéricos en Flipub Karaoke, completando así la oferta de actividades paralelas dirigidas a los "miles de visitantes" que acuden a la ciudad con motivo del Gran Premio.