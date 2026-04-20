Márquez (PSOE) destaca el "compromiso real" del Gobierno con la agricultura de Huelva y afectador por las borrascas

Reunión de los candidatos del PSOE por Huelva a las elecciones autonómicas con representantes de Frehuelva. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha destacado el "compromiso real" del Gobierno de España con la agricultura de la provincia, ya que tras el tren de borrascas impulsó las ayudas a los agricultores afectados que "en poco días se van a materializar". Por ello, la socialista ha señalado que "mientras hay un Gobierno que toma decisiones, se escuchan los sonidos de grillo en la Junta, por su falta de compromiso".

Así lo ha puesto de manifiesto Márquez que, junto a miembros de la candidatura y otros representantes socialistas, ha mantenido un encuentro con el presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez, y miembros de su Junta Directiva. Una serie de reuniones que, según ha explicado Márquez, es "una oportunidad extraordinaria para recoger todas las iniciativas, todas las propuestas y también recoger el trabajo que a lo largo de todos estos años venimos haciendo de la mano de los sectores estratégicos de la provincia de Huelva".

De este modo, la socialista ha remarcado que la agricultura es "un sector estratégico vital, fundamental para los onubenses", de hecho "está por encima de la media del país, incluso por encima de la media de Andalucía".

"Son números que hablan de la importancia que tiene la agricultura para la provincia de Huelva, de cuánta gente emprendedora tiene explotaciones agrícolas y de cuántos trabajadores y trabajadoras se levantan todos los días y van a los centros de trabajo", ha abundado, toda vez que que ha señalado la "capacidad exportadora" del sector que "hace sentir orgullosos a los onubenses".

Precisamente, estas cuestiones son las que ha puesto en valor durante la reunión con Freshuelva, a cuyos representantes ha agradecido que "abra las puertas de su casa", ya que los servidores públicos "tienen la obligación de trabajar mano con mano, codo con codo, con quien están todos los días dando la cara en un sector que es estratégico para la provincia de Huelva".

No obstante, durante la reunión, la socialista ha trasladado el paquete de ayudas que ha impulsado el Gobierno de España para los agricultores afectados, que "en el caso de Huelva son muchos", por el tren de borrascas del pasado invierno. "Además fue una de las últimas gestiones que pudo hacer nuestra candidata, María Jesús Montero, como vicepresidenta primera del Gobierno por su conocimiento y su sensibilidad con los problemas de Andalucía", ha añadido.

Así, ha recordado que las ayudas tienen un mínimo de 2.000 euros por explotación, hasta 25.000 euros, y que fueron impulsadas por el Gobierno de España "justo el día siguiente de temporal", que "están en marcha" y "en las próximas semanas se materializará directamente con los afectados".

Además, también ha puesto en valor la inversión de 600 millones de euros del Gobierno de España para el arreglo de caminos rurales. "También fue una reivindicación de los agricultores que tenían que transitar esos caminos para llegar a sus explotaciones todos los días y hay un compromiso y una consignación presupuestaria", ha señalado.

Por otra parte, también ha mencionado la rebaja de las peonadas de 35 a cinco para que "todo el mundo con independencia de si pudiera cubrirlas o no, tuvieran un salario a final de mes y que no se vieran afectados por el temporal".

Al respecto, ha subrayado que todas estas medidas son "fruto del compromiso y del conocimiento de lo importante que es para Huelva la agricultura", pero "lamentablemente lo que hay enfrente es una parálisis, muchas fotos, mucho Instagram, mucho decir que están con el sector de la agricultura, pero a la hora de la verdad, dinero poco, ayudas ninguna".

"Cuando vienen malas, hay un Gobierno que se remangan, que toman decisiones y que ponen en marcha ayudas tan importantes como las que ha impulsado el gobierno de España, mientras que por otro lado estamos escuchando el sonido de los grillos porque el Gobierno de la Junta de Andalucía pues no tiene compromiso real con el sector agrícola de la provincia", ha concluido.