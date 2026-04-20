El PSOE-A critica el "último parche electoral" de Moreno con la universidad pública tras llevarla "al borde del colapso"

Ángeles Férriz ante el Campus de las Lagunillas de la Universidad de Jaén. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha criticado "el último parche electoral" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se ha sacado de la chistera" para contar que "va a dar a las universidades públicas lo que les corresponde después de ocho años maltratándolas y asfixiándolas".

Así lo ha indicado este lunes a los periodistas en Jaén la candidata y portavoz de campaña, Ángeles Férriz, quien ha denunciado que "ésa es la realidad". "He perdido la cuenta de las promesas que ha hecho el señor Moreno Bonilla a las universidades públicas, lo saben muy bien los rectores, pero de lo que no he perdido la cuenta es de que todo lo ha incumplido. Absolutamente todo", ha afirmado.

En una comparecencia ante el Campus de las Lagunillas de la UJA, ha señalado que, cuando llega un periodo electoral o hay movilizaciones universitarias a la vista, "vuelve a su propaganda, a sacarse planes, a acuerdos".

"Al final, no deja de ser otra milonga porque la palabra del señor Moreno Bonilla con las universidades públicas andaluzas es tan falsa como su falsa pose de moderado. Lleva ocho años asfixiando y maltratando a las universidades públicas para que pierdan calidad y para llevarlas al borde del colapso", ha asegurado.

Y es que, según ha añadido, "hay cosas que no se pueden tapar", de modo que se ha "pasado en ocho años de matrícula gratis para los estudiantes que aprueban a universidades que cierran por la tarde y despiden profesores".

"Cuatro años más de Moreno Bonilla y lo que se cierran son las facultades públicas", ha dicho, no sin apuntar que el presidente andaluz "no ha pisado una universidad en su vida", pero es que pretende que no la pise "ninguno".

Al hilo, ha resaltado que "no ha dicho ni mu" sobre las advertencias de recortes, bajadas de sueldos, despidos de profesionales, de cerrar aulas por las tardes o de suspender líneas de doctorado, porque las universidades "no llegan a final de mes", a pesar de que el Gobierno autonómico dispone de "más dinero que nunca".

En este sentido, ha considerado que "el PP ha puesto en marcha un desmantelamiento programado de todo lo público y está estrangulando la universidad pública mientras tiende la alfombra a las universidades privadas". Así, son "ya cinco privadas en Andalucía, algunas con menos papeles que una liebre y una dudosa calidad, con profesores como Toni Cantó".

Férriz ha declarado, además, que la Junta "se ha cebado con la Universidad de Jaén" y "le quitó por la cara el Grado de Ingeniería Biomédica", a pesar de que cumplía los requisitos. "Le robaron el grado a la pública para dárselo a la privada, a 40.000 euros el grado. ¿Qué familias pueden pagarlo? Ése es el modelo de la derecha: la universidad, para quien pueda pagársela. O la universidad, pasando antes por el banco para pedir un préstamo", ha subrayado.

"A Moreno Bonilla no le gustan las públicas porque son las competidoras de las privadas y hay que mermar su calidad para que las privadas ganen terreno", ha denunciado. Frente a ello, ha garantizado que el PSOE no se va a quedar callado, una formación que "llevó las universidades públicas a todas las provincias para hacer realidad el sueño de muchas familias de que sus hijos pudieran ir a la universidad".

"El PSOE y María Jesús Montero defienden y creen en una universidad pública accesible, bien financiada, de calidad, que sea un ascensor social y que abra las puertas a quienes tengan talento, no sólo a unas élites", ha manifestado.

ENCUESTAS

Por otro lado, preguntada por las últimas encuestas de cara al 17 de mayo que apuntan que el PP podría repetir mayoría absoluta, Férriz ha afirmado que "Moreno no quiere hablar de los problemas de los andaluces" y lo que intenta es convencer "de que las elecciones ya están hechas" y "esto ya está decidido".

"Las urnas están completamente vacías y la historia de Andalucía no la escribe el señor Moreno Bonilla ni las encuestas. La escriben los andaluces que la van a escribir el 17 de mayo y yo lo que le pido a los andaluces es que la indignación que llevan acumulada durante ocho años porque precisamente se han destrozado los servicios públicos que son los que no hacen a todos iguales la traduzcan en votos", ha concluido.