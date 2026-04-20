Aguilar (PSOE) se compromete "a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar; la secretaria general del PSOE local, Patricia Alba, y el portavoz socialista en el municipio, David Márquez, en Alhaurín de la Torre - PSOE

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Málaga y candidato en las próximas elecciones andaluzas, Josele Aguilar, se ha comprometido "a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores".

En un acto con mayores celebrado en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, en el que también han participado la secretaria general de los socialistas en el municipio, Patricia Alba, y el portavoz municipal, David Márquez, Aguilar ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, "por olvidarse de los mayores".

"Moreno prometió mejorar la vida de los andaluces y andaluzas, pero se olvidó de los mayores. Porque cuando ha maltratado la sanidad, cuando ha maltratado a la dependencia, cuando ha maltratado a los servicios públicos, quienes lo sufren de manera primordial son nuestros mayores de Andalucía. Por eso, desde el PSOE tenemos un compromiso con ellos el 17 de mayo. A partir de ese día mejorarán sus condiciones de vida", ha dicho.

Al respecto, Aguilar ha asegurado que Moreno "prometió mejorar" Andalucía, "pero la realidad es que ha golpeado donde más duele: en la sanidad pública, en la dependencia y en los recursos que sostienen la calidad de vida de nuestros mayores".

Frente a ello, ha defendido que el PSOE de Andalucía tiene "una alternativa clara, seria y comprometida con la gente" de la mano de María Jesús Montero".

Así, ha explicado que los socialistas pondrán en marcha "el 'Plan Montero 'para recuperar la sanidad pública andaluza. En seis meses, cero listas de espera en atención primaria. En un año, consultas con especialistas sin demoras insoportables. Y lo haremos contratando 18.000 nuevos profesionales sanitarios", ha afirmado.

También ha anunciado un plan de choque para rescatar la Ley de Dependencia en Andalucía "con medidas dirigidas a agilizar expedientes, reducir demoras, reforzar la ayuda a domicilio, aumentar plazas residenciales y apoyar a las familias cuidadoras".

"OCHO AÑOS DE INCUMPLIMIENTOS"

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Alhaurín de la Torre, Patricia Alba, ha criticado que el PP de Moreno acumula "ocho años de incumplimientos" con el municipio.

"Nos prometieron un segundo centro de salud que nunca ha llegado, la ampliación del actual, que tampoco. Nos prometieron la mejora de las infraestructuras educativas y un nuevo instituto, y tampoco se ha hecho nada. Y, sobre todo, prometieron la mejora de las comunicaciones para que se pueda salir y entrar del municipio en condiciones dignas. Pues tampoco. El desdoblamiento de la A-404 tampoco ha sido una realidad en nuestro municipio", ha manifestado.

Alba ha criticado además "la actitud" del alcalde de la localidad ante esos "incumplimientos": "Moreno ha incumplido, pero es que el señor Villanova le ha permitido esos incumplimientos. Villanova fue muy beligerante con los gobiernos socialistas exigiendo la segunda ambulancia, el segundo centro de salud y la mejora de las infraestructuras educativas. Hoy permite y no le exige al Partido Popular de Juanma Moreno que cumpla con Alhaurín de la Torre", ha señalado.

Por último, el portavoz municipal socialista, David Márquez, ha recordado que "hay muchas cuestiones clave para el presente y el futuro de Alhaurín de la Torre que dependen de la Junta de Andalucía". "Además de la sanidad y la educación, hay dos grandes proyectos que amenazan la tranquilidad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Alhaurín de la Torre", ha advertido.

En concreto, ha señalado, por un lado, "la macrodepuradora prevista en la Vega Mestanza, que pretende traer a Alhaurín los residuos de muchos municipios y que la Junta está empeñada en instalar aquí"; y, por otro, la ciudad aeroportuaria, "ese macroproyecto que va a llenar de cemento y hormigón todo lo que queda libre en Alhaurín de la Torre, colapsando las carreteras y poniendo en riesgo los acuíferos".

"No sé si este es el modelo de pueblo que queremos. Desde luego no es el nuestro. Y desde la Junta de Andalucía necesitamos aliados que lo paren", ha concluido.

