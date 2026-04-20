Maíllo (Por Andalucía) defiende el "abrazo social" de la regularización: "Nosotros fuimos esos temporeros"

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, participa en un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía' en Sevilla. - María José López - Europa Press

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a las elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha reiterado este lunes su defensa al proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno central.

"Regularizar es dar dignidad a quien forma parte de la sociedad andaluza, a quien aporta riqueza, a quien ha decidido quedarse para integrarse y para estar con nosotros", ha destacado en el en su intervención este lunes en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía'.

Maíllo ha asegurado que la regularización supone "una deuda moral" con la historia migratoria andaluza. "Nosotros queremos dar abrazo social a quien venga a Andalucía y eso se tiene que demostrar con medidas de integración", ha señalado.

En esta línea, ha puesto en valor a los temporeros del campo onubense y ha lamentado que "no se le alquilen" viviendas "por ser quienes son". "Andalucía tiene que recordar quien fue hace 50 o 60 años. Nosotros fuimos esos temporeros en Alemania, en Luxemburgo, en Bélgica", ha señalado, al mismo tiempo que ha criticado la postura "de perfil" del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

"VAMOS A CONSEGUIR QUE SE RECONOZCA AL PUEBLO SAHARAUI"

Preguntado por la situación del pueblo saharaui, Maíllo ha asegurado que la presencia de Sumar en el ejecutivo central "va a conseguir tarde o temprano el reconocimiento de los derechos del pueblo saharaui".

"Lo conseguimos con Palestina y no vamos a cejar tampoco con el pueblo saharaui. Sé que lo tenemos difícil, pero las cosas pueden cambiar", ha destacado Maíllo.

El candidato de Por Andalucía ha calificado de "política de estado" para la comunidad el reconocimiento de los derechos de este pueblo africano. Por ello, ha propuesto retomar el grupo interparlamentario al respecto y "reforzar esas preferencias sobre el pueblo saharaui".

"Esto es un sentimiento transversal de la sociedad andaluza que hace suya la causa del pueblo saharaui, que ha acogido a los jóvenes durante años, que ha adoptado, que los tiene como parte de la familia, que gracias a ellos han estado estudiando aquí y siguen viviendo", ha subrayado.