La Noche Azul y Blanca de Jerez (Cádiz) acogerá el 11 de octubre desfiles de moda y un 'street market'

La delegada de Comercio y Consumo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, presenta la nueva edición de la Noche Azul y Blanca. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La delegada de Comercio y Consumo en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, ha dado a conocer una nueva edición de la Noche Azul y Blanca, con una amplia oferta comercial y cultural destinada a conectar el tejido empresarial local, el sector servicios y la industria de la cultura con la ciudadanía a través de acciones como desfiles de moda en la calle Larga o un 'street market' con una veintena de stands de comercios locales.

La cita tendrá lugar el sábado 11 de octubre en horario de 17,00 horas a 23,00 horas, llenando de vida enclaves céntricos como son la calle Larga, la plaza del Banco, la calle Doña Blanca, plazas como Arenal, Asunción, Plateros y la plaza Rafael Rivero y la Alameda Vieja.

Nela García ha subrayado que el objetivo de la Noche Azul y Blanca es "sacar a la calle" la actividad económica y la actividad cultural de la ciudad, de la mano de las entidades, asociaciones, de comerciantes, de hostelería, de artesanía y de asociaciones culturales emblemáticas de la ciudad.

En la organización de su contenido están presentes distintas delegaciones municipales, siendo el resultado un trabajo "conjunto y transversal desde la gestión municipal", ha aseverado.

En esta ocasión, el evento está dedicado a la Aventura de X-Men Jerez, para cooperar con la causa del pequeño Martín, que padece el síndrome de Pettigrew, una enfermedad genética muy rara. Nela García ha explicado que la venta de su calendario solidario servirá para recaudar fondos para la investigación en enfermedades raras.

Por otro lado, esta noche coincide con la celebración de la Feria de la Hispanidad: Alma Hispana, por lo que en la Alameda Vieja se podrá disfrutar de conciertos y foodtrucks de comida latina. "Nos hermanaremos con los pueblos hermanos de Hispanoamérica", ha comentado la responsable municipal de Consumo.

Según el programa planteado, la Plaza del Arenal concentrará gran parte de la actividad comercial, promocional y expositiva con la 'Street Market Moda y Complementos', una acción que se desarrollará de la mano de las Asociaciones de Comerciantes de la ciudad y que reunirá una veintena de stands.

Otro lugar de referencia será la calle Larga, ya que se habilitará para acoger más de una decena de desfiles de moda infantil y de adultos bajo el slogan 'Jerez de moda', y será, al mismo tiempo, la ubicación de la muestra de artesanos y de actividades culturales por parte de los ateneos y de la asociación Tombuctú.

En la principal arteria de Jerez se instalará un stand informativo sobre la candidatura Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura, con un photocall que este año compartirá protagonismo con la aspiración de Jerez a ser Capital Española de la Gastronomía 2026, por lo que se mostrarán productos del Mercado Central de Abastos.

Además, se dispondrá de un piano que invitará a tocar a alumnos de la Escuela Municipal de Música y del Conservatorio Joaquín Villatoro, junto a todas las personas que se animen a interpretar alguna pieza musical.

El deporte también tendrá cabida en esta programación con la exhibición del Club Mountain Bike Jerez en la plaza de la Asunción, donde se colocará un circuito de mountain bike infantil y se efectuarán varias demostraciones de su escuela.

La plaza del Banco se convertirá en un salón de baile con la puesta en escena de diferentes academias de Jerez y en ella también se podrán practicar varias propuestas deportivas. Por último, al final de la noche, se disfrutará del espectáculo que pone en marcha Jerelesgay bajo el título 'Noche Azul y Blanca... ¡Y arcoíris!'.

Los sabores de la tierra y su tradición culinaria invadirán la Plaza Plateros con el showcooking que llevará a cabo el Ateneo de Jerez con productos del Mercado Central con motivo de su 140 aniversario, y la calle Doña Blanca contará con la animación musical de una charanga y música en directo planteadas por establecimientos de ese emplazamiento. 'Solera 60' será el grupo que versione clásicos de esa década en la Plaza Rafael Rivero con un concierto previsto a partir de las nueve de la noche.

A todas estas actividades, se suman las jornadas de puertas abiertas del Alcázar de Jerez y del Palacio San Dionisio, equipamiento que será inaugurado el día antes, el 10 de octubre.

Con este abanico de iniciativas, que cohesiona comercio y cultura, la delegada ha realizado una invitación a que "inundemos el centro de la ciudad de los colores azul y blanco, que son los colores de nuestra bandera y de nuestra seña de identidad, entorno a la festividad del patrón de Jerez, que será el día 9", extendiendo la participación a visitantes que se encuentren en la ciudad y a localidades vecinas.

Por último, ha resaltado que aunque esta cita se desarrolla en el centro, "vienen entidades y empresas de todo el territorio y de todo el término municipal". Como ha dicho, "es una feria comercial y cultural, una feria de muestras en la calle, donde están invitadas todas las actividades económicas de la ciudad, estén ubicadas donde estén ubicadas".

De hecho, "las asociaciones y entidades que respaldan esta acción representan a más de mil autónomos y pymes", ha destacado la delegada.