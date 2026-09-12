La Parada Hípica de Jerez (Cádiz) se celebrará una comitiva de más de cien caballos y 20 enganches

Archivo - Detalle de un caballo durante la Feria de Jerez de la Frontera, a 13 de mayo de 2022 en Cádiz (Andalucía, España) - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) celebra el próximo viernes 18 de septiembre por la tarde la tradicional Parada Hípica con motivo del Día Europeo del Caballo. Este desfile ecuestre partirá a las 19 horas desde el Parque González Hontoria contando con la participación de importantes entidades, cuerpos, unidades e instituciones como la Guardia Real, la Guardia Nacional Republicana Portuguesa, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, la Yeguada de La Cartuja, Yeguada Militar, Cría Caballar, los escuadrones de Caballería del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Local de Jerez y Marbella y el Club de Enganches de Jerez, entre otros.

La comitiva de esta Parada Hípica estará formada por más de un centenar de caballos y 20 enganches, que realizarán un recorrido de unos 6.400 metros por las calles de Jerez, según ha informado el Consistorio en una nota.

El itinerario partirá desde el Parque González Hontoria y tendrá el siguiente recorrido: avenida Álvaro Domecq, plaza del Caballo, calle Sevilla, calle San Juan Grande, Mamelón, Marqués de Casa-Domecq, calle Larga, Lancería, plaza del Arenal, calle Corredera, plaza de las Angustias, calle Santísima Trinidad, Medina, calle Honda, Rotonda de los Casinos, calle Larga, Alameda Cristina y calle Sevilla.

En este punto de calle Sevilla, una parte de la comitiva continuará por calle Cádiz, Duque de Abrantes, parking de la Real Escuela, calle Pizarro, nuevamente Duque de Abrantes, avenida Cruz Roja, plaza del Caballo, Parque González Hontoria, Glorieta Yeguada Militar y Segundo Depósito de Sementales.

Otra parte de los participantes continuarán el recorrido por la avenida Álvaro Domecq, Parque González Hontoria, Glorieta Yeguada Militar y Segundo Depósito de Sementales. 'Jerez, Ciudad del Caballo' Por otro lado, el próximo jueves día 17 de septiembre, a las 11 horas, se presentará en la Sala Pescadería Vieja la nueva web 'Jerez, Ciudad del Caballo', un portal permanente que nace con el objetivo de reunir en un único espacio la actualidad y la actividad ecuestre de la ciudad. Contará con una agenda unificada, noticias, convocatorias de competiciones, e información cultural y de espectáculos, entre otras.