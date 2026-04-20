Pleno de Jerez (Cádiz) aprueba una declaración para avanzar hacia modelos urbanos más inclusivos

Una imagen del Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado una declaración institucional en favor de un modelo de ciudades universalmente accesibles, en la que se reafirma el compromiso con la eliminación de barreras físicas, sensoriales, cognitivas y digitales en la ciudad, y se sitúa la accesibilidad como un principio transversal en las políticas públicas locales.

En la declaración, que ha sido firmada por todos los grupos de la Corporación Municipal, se subraya que la accesibilidad universal es "una condición esencial" para garantizar la igualdad, la inclusión y el desarrollo sostenible, permitiendo de este modo que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan participar en la vida social, cultural, económica y política de la ciudad, ha informado al respecto el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha destacado que avanzar hacia entornos accesibles "no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino también a otros colectivos", como personas mayores, infancia o quienes atraviesan situaciones temporales de movilidad reducida, "contribuyendo así a mejorar la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía".

En la declaración se recuerda que la accesibilidad es un derecho reconocido en la normativa internacional, estatal y autonómica, y una obligación para las administraciones públicas. Asimismo, incide en que "sin accesibilidad no es posible garantizar la igualdad real ni el ejercicio efectivo de los derechos humanos".

El texto aprobado establece el papel central de las ciudades en la transformación hacia entornos inclusivos y detalla una serie de líneas de actuación prioritarias. Entre ellas, se incluye la mejora de la accesibilidad en calles, plazas, edificios públicos, vivienda y zonas verdes, así como el impulso de un transporte público y una movilidad urbana sostenible e inclusiva.

Igualmente, se apuesta por reforzar la accesibilidad digital y comunicativa, garantizando que la información, las webs y las aplicaciones municipales sean comprensibles y utilizables por todas las personas.

La participación de las personas con discapacidad en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas constituye otro de los ejes fundamentales recogidos en la declaración, con la que el Ayuntamiento se compromete a promover el diseño universal "desde el origen" en todos los proyectos, evitando adaptaciones posteriores, así como a impulsar la formación, la sensibilización y la innovación tecnológica inclusiva.

En el ámbito institucional, la declaración recoge la necesidad de asegurar recursos suficientes, establecer mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, e incorporar de forma transversal la perspectiva de género, ciclo vital y diversidad en todas las actuaciones en materia de accesibilidad.

Asimismo, se plantea fomentar la cooperación entre ciudades y el intercambio de buenas prácticas a nivel nacional e internacional, con el objetivo de avanzar de manera coordinada hacia modelos urbanos más inclusivos.

El documento concluye que "una ciudad accesible es una ciudad más justa, democrática y habitable", e invita a instituciones y ciudadanía a sumarse a "este compromiso colectivo", entendiendo que "sólo a través de entornos plenamente accesibles será posible garantizar el pleno ejercicio de derechos y la igualdad de oportunidades para todas las personas".