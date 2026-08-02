La Policía Local detiene al presunto autor de un robo con fuerza en el restaurante del Zoobotánico de Jerez (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha detenido al presunto autor de un delito de robo con fuerza en el restaurante del Centro de Conservación de la Biodiversidad 'Alberto Durán-Zoobotánico Jerez', fracturando el cristal de la puerta de acceso al restaurante, operación que ha contado con la colaboración de los vigilantes municipales del centro.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el sospechoso no portaba ningún objeto en el momento de la y ha sido trasladado a dependencias policiales para su puesta a disposición judicial".

Por otro lado, los agentes han dado parte de los hechos al responsable de la gestión del restaurante para facilitar la oportuna denuncia.