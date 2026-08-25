La presidenta de la FEMP pide a los municipios secundar la concentración ciudadana en apoyo a Ceuta del 2 de septiembre

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, en una visita a Ceuta, junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

CEUTA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha hecho un llamamiento a los municipios españoles a celebrar concentraciones de apoyo para secundar la movilización ciudadana convocada para el próximo 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta.

Lo ha hecho en el marco de una visita que ha realizado este martes a Ceuta para trasladar su solidaridad y apoyo al pueblo ceutí ante la situación de crisis migratoria que viene atravesando la ciudad autónoma durante las últimas semanas, ha informado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

Durante su visita, García-Pelayo se ha reunido con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, para conocer de cerca la situación que atraviesa desde el pasado 30 de julio, y ha trasladado a la población ceutíe "el respeto, la solidaridad y la admiración de los jerezanos y jerezanas" hacia una ciudad "profundamente española y orgullosa de su singularidad" como es Ceuta.

"Hoy quería estar cerca, escuchar y acompañar en un momento en el que los ciudadanos ceutíes necesitan sentir que el resto de España está con ellos. Vuestros problemas son los nuestros porque Ceuta no está sola", ha manifestado.

En este sentido, ha instado a los municipios españoles a respaldar la manifestación ciudadana convocada a través de redes sociales que tendrá lugar en Ceuta el próximo 2 de septiembre a las 20,00 horas, convocando concentraciones de apoyo en la puerta de los ayuntamientos.

Al respecto, ha considerado que es "legítimo y comprensible" que la ciudadanía "quiera hacer oír su voz y reclamar respuestas ante la situación que están viviendo", haciendo, a su vez, un llamamiento a que estas concentraciones se desarrollen "dando ejemplo de unidad, convivencia y defensa pacífica de los intereses y la integridad de Ceuta". "No podemos mirar hacia otro lado, y el municipalismo debe de estar cerca de las personas en momentos de necesidad", ha afirmado.

Tras firmar en el libro de honor de la ciudad, María José García-Pelayo ha expresado su "cariño y admiración" hacia el pueblo ceutí por "la actitud, fuerza y fortaleza que están mostrando ante la crisis migratoria que están padeciendo". También se ha dirigido al presidente ceutí, a quien le ha valorado "la gestión valiente y decidida en defensa de la integridad de su ciudad, de sus gentes y de sus fronteras".

"He venido a decirle a los ceutíes que no están solos, que cuentan con nuestro cariño y con nuestro respeto, y que su preocupación es también la nuestra", ha señalado la alcaldesa y presidenta de la FEMP, quien ha destacado "la serenidad, responsabilidad y la entereza que los vecinos están mostrando ante una situación de enorme complejidad como la que están viviendo en estos momentos"

En su opinión, Ceuta ha demostrado que es "una ciudad comprometida con la convivencia y la solidaridad" y, por eso, "España tiene una deuda de reconocimiento con ella".

Asimismo, ha agradecido "el esfuerzo y la dedicación" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, los servicios públicos y todos los profesionales que han trabajado durante estas semanas para atender a la población y contribuir a recuperar la normalidad.

Por último, García-Pelayo ha pedido "soluciones eficaces" al Gobierno central en relación a esta crisis, al objeto de ofrecer a los ceutíes "las respuestas, la seguridad y las certezas que necesitan", y lamentando que la acción del Ejecutivo "llega tarde", cuando "muchos ciudadanos llevan semanas padeciendo las consecuencias de una situación límite".